Miljardär põikles põhiküsimusele vastamisest kõrvale

88-aastane Buffett suutis taas vältida seda küsimust, vastates, et ühel heal päeval astuvad tema ja juhatuse aseesimehe kõrvale küsimustele vastama ettevõtte pikaajalised juhatuse liikmed Greg Abel ja Ajit Jain. See võis ju olla ka peen vihje, et üks nendest kahest hakkab ettevõtet juhtima, märkis CNBC.

Jain juhib ettevõtte kindlustusäri ja Abel kõiki muid ärivaldkondi.

Investeerimise vanameister Buffett on ettevõtet vedanud alates 1960ndatest. Ettevõtte pikaajaline investeerimistootlus on keskmiselt enam kui 20 protsenti aastas, mis on topelt võrreldes USA aktsiaturu (S&P 500 indeksi) tootlusega.

Berkshire Hathaway aktsia on tõusnud 1964. aastast 2 472 627 protsenti, tootes lisaks miljonäridele ka arvukalt miljardäre, kirjutas Bloomberg. Kes investeeris 55 aastat tagasi ettevõttesse 10 000 dollarit, selle investeering on täna väärt 170 000 000 dollarit. Ettevõtte aktsiaga teeniti 165 korda rohkem kui S&P 500 indeksisse investeerides.

Ettevõtte kasv on loonud vähemalt seitse miljardäri.

Sageli pakkus Buffett ärisid ostes nende omanikele võimaluse, et nad saavad tehingusumma raha asemel Berkshire'i aktsiates. Osa kasutas seda võmalust, teised aga eelistasid raha.

Näiteks Haslemi perekond müüs Pilot Flying J keti Berkshie'ile 2017. aastal ja sai vastu aktsiaid, mis on täna väärt 5,9 miljardit dollarit.

Kuid näiteks Blumkini perekond, kes müüs Berkshire'ile Nebraska Furniture Marketi, võttis 60 miljonit dollarit rahas ja soovitas ka teist ülevõtmistehingut nõustades mitte võtta vastu Berkshire'i aktsiaid. Oleks selle eest võetud ülevõtja aktsiaid, oleks perekonna aktsiad täna väärt 17,7 miljardit dollarit.