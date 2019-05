Miljardär ründas sotsialismi ja ütles, et ebavõrdsust ei lahenda rikaste suurem maksustamine

Tema arvamus on teravas vastuolus miljardäri Ray Dalio omaga, kes hoiatas kapitalismi vigade eest ja märkis, et lahendus on muude meetmete seas ka rikaste kõrgem maksustamine.

Griffin ütles, et mitte kapitalistlik süsteem, vaid haridus on USA lõhestanud. Valitsuste õppelaenude subsideerimine on loonud majandusliku korratuse.

“Terve põlvkond õpilasi on täielikult kaotanud majandusväljavaate hiiglasliku võla tõttu, mida USA valitsus aitas võtta ühes hariduse ülikõrge maksumusega, mis on jälle USA valitsuse teene,” ütles Griffin endise rämpsvõlakirjakuninga Michael Milkeni konverentsil.

50-aastase Griffini sõnul pole sotsialism lahendus, nimetades seda täielikuks hävinguks. Ta soovitas sotsialismi ihalejatel vaadata Venezuela majandus- ja humanitaarkriisi, kus opositsiooniliider kutsus sõjaväge üles astuma sotsialistist presidendi Nicolas Maduro režiimi vastu.

Konverentsi külastajad aplodeerisid, kui Griffin lasi Briti endise peaministri Margaret Thatcheri videoklippi, kus viimane kiitis kapitalismi ja vaba ühiskonda.