Miljardäri lennundusäri on tabanud karmid löögid. Mees peab erasaare müüki panema

Virgin Atlantic andis USAs sisse pankrotiseaduse peatükile 15 tugineva avalduse, mis tähendab, et ettevõte on kaitstud selle eest, et kreeditorid saaks kätte nende sealse vara. Samal ajal on ettevõte minemas Suurbritannias saneerimisele ning kokkulepet on neil vaja kiiresti, sest ettevõtte enda esindajate sõnul jooksevad nad rahast tühjaks septembriks. Võlausalajatega kokkulepe on lähedal.

Lisaks soovivad nad osanikega saavutada rekapitaliseerimise kokkuleppe, et võlad kustutada ja alustada taastumisega. Virgin Atlanticust 49% omab Delta Air Lines.

Samal ajal on aga miljardär Bransoni kosmoselendude ettevõte Virgin Galactic teada andnud, et nad hakkavad peagi lendavama omaenda rakettidega. Lähiajal on kulumas miljoneid naelu.

Päästeplaani osas loodetakse võlausaldajatega kokkuleppele saada 25. augustil. Just neile on firmal ka selge sõnum, et kui kokkulepet ei saavutata, siis saab neil raha otsa.

Virgin Atlanticul on vaja 1,6 miljardit dollarit. Branson on küsinud abi ka Suurbritannia valitsuselt ja on selle eest kriitikat saanud. Branson on öelnud, et ta plaanib müüa oma erasaare, et firmat aidata. Nad on juba pingutusi teinud, sulgedes näiteks Gatwicki lennujaamas asuva baasi ja lastes lahti 3500 inimest. Firma esindajad on kõigele vaatamata lootusrikkad ja usuvad, et koroonajärgsel ajastul hakkab neil taas hästi minema.

Virgin Australia andis täna teada, et nad peavad kolmandiku oma töötajaist lahti laskma. Nad on võlausaldajatele võlgu 7 miljardit austraalia dollarit. Nad on olnud minuses viimased seitse aastat. Vallandamine puudutab 3000 inimest.