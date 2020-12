Miljardäri poeg tegi börsil lühiajalisi tehinguid. Kuidas tal läks?

Temur tunnistas kohtus, et kaotas ülikoolis õppimise kõrvalt päevakauplemisega enam kui 50 miljonit dollarit, kirjutab Celebrity Net Worth.

Temuri sõnul kaotas ta raha börsil, mitte ei püüdnud peita isa raha. Kokku käib abielulahutuse vaidlus umbes 600 miljoni dollari üle.

Temuri sõnul oli isa poja kaotustest šokeeritud. Pole selge, millise aja jooksul ta suure summa raha börsil maha mängis.

Farkhad ja Tatjana Akhmedovi lahutus on üks Suurbritannia suuremaid lahutusprotsesse. Tatjana on püüdnud vähemalt kuues riigis külmutada miljardäri varasid, mille seas on superjaht Dubais ja 140 miljoni dollariline kunstikogu Liechtensteinis.