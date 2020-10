Miljardärid kasutavad kinnisvara üliodavate laenude saamiseks

JPMorgan andis näiteks ühele vene miljardäri perekonnale New Yorgis asuva kinnisvara tagatisel 42,5 miljoni dollari suuruse laenu, kirjutab Bloomberg.

15 Central Park West asuv 627-ruutmeetrise katusekorteril on hea Manhattani vaatega terass ning see maksab 88 miljonit dollarit.

Alates juunist on vene miljardäri Dmitri Rõbolovlevi perekond kasutanud vaid superrikastele mõeldud võimalust - võtnud 42,5 miljoni dollari suuruse laenu JPMorgan Chase'ist. 2,9 protsendise intressimäära juures teeb see igakuiseks makseks 177 000 dollarit kuus.

Miljardär Rõbolovlevi ostis kümmekond aastat tagasi korteri Citigroupi eksjuhilt Sandy Weillilt tütre Jekaterina jaoks. Perekond püüdis mõne aasta eest, kui ülikalliste korterite hinnad hakkasid langema, kinnisvara müüa, kuid nüüd on nad otsustanud selle tagatisel võtta laenu.

Rõbolovlev pole ainus ülirikas, kellele pangad on andnud Covid-19 ajal laenu. Laenuraha on kasutatud aktsiate, krüptoraha või kinnisvara ostmiseks.

Kuna New Yorgi linnas on hüpoteekide register avalik, siis sealt selgub, et välireklaamimagnaat Drew Katz võttis augustis New Yorgis asuva katusekorteri tagatisel 22 miljoni dollari suuruse laenu. Aprillis sai riskifondi asutaja Dan Och Manhattani miljardäride tänaval asuva kodu tagatisel 50 miljoni dollari suuruse laenu. Mais võttis USA Jose Cuevo tequila tootja kompanii mehhiklasest pärija Karen Virginia Backmann samas piirkonnas kolm aastat tagasi ostetud kinnisvara tagatisel 19 miljoni dollari suuruse laenu.

Tavaliselt pole New Yorgis, San Franciscos, Los Angeleses ja Londonis elavad superrikkad just sedasorti inimesed, kes vajaksid raha.

"Londonis läksid pandeemia ajal uued vähemalt 20 miljoni naelased ehk 22 miljoni eurosed kortereid kaubaks nagu soojad saiad," ütles HSBC Briti jaepanga juhatuse esimees Charles Boulton. Sageli said ostjad hinnaalandust ja ostsid korraga rohkem kui ühe korteri. Augustis kahekordistus Suurbritannias vähemalt miljon naela maksva kinnisvara müük, edestades kogu kinnisvaravaturgu.

„Kuigi paljud meie kunded on finantsvõimendust maha võtnud, on viimastel kuudel toimunud superrikaste seas laenuisu kasv," lausus Boulton. „Võlg pole kunagi nii odav olnud. Praegu on olulisi investeerimisvõimalusi, kus otsustada tuleb kiiresti."