Miljardäridel on rohkem rikkust kui 4,6 miljardil inimesel kokku

“Vahet rikaste ja vaeste vahel ei saa lahendada ilma vastava poliitikata, kuid väga vähesed valitsused tegelevad sellega,” teatas Oxfam India juhatuse esimees Amitabh Behar.

Oxfam märkis, et maailma miljardäride arv on kümne aastaga kahekordistunud.

“Meie katkised majandused täidavad miljardäride ja suurte äride taskuid tavaliste meeste ja naiste arvelt,” ütles Behar. “Mõni ime, et inimesed hakkavad küsima, et kas maailmas peaks üldse miljardäre olema.”

22 maailma rikkamal mehel on rohkem rikkust kui kõigil Aafrika naistel kokku. Uuringus seisab, et naised ja tüdrukud teevad maailmas iga päev 12,5 miljardit tundi tasuta tööd. Selle panus maailma majandusse on vähemalt 10,8 triljonit dollarit aastas ehk kolm korda suurem kui maailma tehnoloogiatööstusharul.

“Naised ja tüdrukud saavad tänasest majandussüsteemist kõige vähem kasu. Nad kulutavad miljardeid tunde toidu valmistamisele, koristamisele ning laste ja vanainimeste hooldamisele,” lausus ta. “Tasuta hooldamine on meie majanduste, äride ja ühiskonna varjatud mootor.”

Kui rikkaim üks protsenti inimestest maksaks 10 aasta jooksul oma varadelt vaid 0,5 protsenti täiendavalt maksu, saaks selle investeeringuga luua 117 000 000 töökohta vanurite ja lastehoolekandes, hariduses ja tervishoius, kirjutab MarketWatch.