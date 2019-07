Miljardifirmade asutajate idufirma kogub Eesti investorite toel tuult tiibadesse

"See, mida me teeme, on väga lihtne asi. Kui ma seda seletada ei oskaks, siis ma ei tegeleks sellega," muigab mullu oktoobris asutatud idufirma Vumonic Datalabs OÜ üks kolmest asutajast, ameeriklane Gabriel Appleton (27). Vestleme temaga Skype'is videokõne vahendusel, kuna praeguseks on pool aastat Startup Wise Guys kiirendi tõttu Eestis veetnud idufirma liikmed kolinud tagasi Indiasse.

Mullu oktoobris asutatud Vumonic pole Appletoni esimene ettevõte. Juba ülikoolis käies rajas ta logistikafirma All College Storage ja müüs selle 2016. aastal ühele oma konkurendile maha. Siiski töötas ta veel aasta aega selle ettevõtte heaks, enne kui lõplikult asjast välja astus ja reisile Indiasse suundus. Just seal kohtuski ta Vumonicu kaasasutajatega, kes olid juba hakanud mängima mõttega teha Vumonicu-laadne analüüsitööriist.

Kuigi Appletonil endal ameeriklasena ei olnud üldse keeruline siinse eluoluga harjuda -– pigem oli see hea ja rahulik vaheldus kaootilisele elule Indias, isegi kui toit oli natuke liiga kallis – , ei läinud nii hästi ühel tema India sõpradest (Aravind Raju), kes polnud varem lund näinud. Nii pidid sõbrad talle südatalvel ütlema, et pane sokid jalga ja osta endale talvesaapad. "Ta küsis, mis need talvesaapad on," muigab Appleton. Ka läks hindul tükk aega harjumist, et libedatel tänavatel tasakaalu hoida.