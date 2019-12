Miljardiinvesteeringu saaga hetkeseis: Asmeri ja soomlase veider tüli. Vald aga läheb protsessiga edasi

Huvitav on aga see, et mitte keegi ei teadnud toona seda, millega Larkwater Groupi näol täpselt tegemist on. Mida on nad varem teinud ja kes on nende taga? Mitu kuud hiljem hakkas kaardimajake vaikselt kokku kukkuma. Otsa tegi lahti Eesti Ekspressi ajakirjanik Sulev Vedler, kes püüdis palavikuliselt selgeks saada, kes on Larkwater Groupi investorid. Telefonid jäid tummaks, e-kirjad ei jõudnud kuhugi ning üha enam tundus, et miljardi-investeering võib olla suur bluff. Loe põnevat lugu siit.

Kõige keskmes oli soomlane Juha Mikkonen, kes on Larkwater Groupi esindaja ning jagas suvel vasakule ja paremale intervjuusid. Isegi videokaamera ees. Esindaja on tegelikult vähe öeldud, ta tundub olevat ettevõtte ainus „töötaja".

Siis kirjutas Äripäev, et miljarditehase kohale on kerkinud veel ohumärke. Nimelt on projekti juht Mikkonen kodumaal saanud karistada ulatusliku finantspettuse eest ja tänavu jaanuaris ütles ta politseile, et on töötu. Lisaks süüdistas Mikkonen enda „maaletoojat" Toivo Asmerit väljapressimises. Nimelt oli too lubanud, et kui soomlane ei maksa talle 100 000 eurot, siis algatab ta negatiivse meediakampaania.

Soomlane peab end puhtaks pesema

Toivo Asmer ütles eilses Postimehele antud usutluses, et Mikkonen on talle noa selga löönud. Ärilehele ütles ta lühikommentaaris, et soomlane peab nüüd kõigile tõestama, kes ta ise on ning mis asju ajab Larkwater Group.

„Esiteks ütlen ma, et see projekt on väga tugev. Algus on olnud väga hea. Minu osa on nüüd ka lõppenud, sest viisin ta vaid õigete inimestega kokku. See on tõeline usalduskriis praegu," nendib Asmer. Ta ütleb, et 100 000 euro väljapressimise lugu on nurka surutud inimese loba.

Hiljem lisas Asmer, et nad on kokku leppinud, et enne Juha Mikkonenilt saadud põhjalikke vastuseid Larkwater Group SA ja tema enda tausta ning ajaloo kohta, ei ole neil mitte midagi kommenteerida. „Partner peab esmalt tõestama, et ta on PARTNER," kommenteeris ta.

Vald läheb menetlusega edasi

Lääne-Harju valla abivallavanem Erki Ruben ütleb, et vallavolikogu on algatanud kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu. Vallavalitsus on aga läbi viinud hanke planeeringu ja metanoolitehasega seotud keskkonnamõjude strateegilise hindamise konsultandi leidmiseks.

„Hankeleping on sõlmimisel, millele järgnevalt algab sisuline töö seoses planeeringu menetlusega ning metanoolitehasele valla territooriumil sobivaima asukoha määramisega," ütleb Ruben.

Vallavalitsus on arendajaga sõlminud lepingu, mille alusel kaetakse kõik omavalitsuse kulud seoses planeeringu koostamisega.