Miljardite dollarite küsimus: kui palju hakkab maksma üks doos koroonavaktsiini?

Kuigi vaktsiini välja arendamisse on üle maailma suunatud miljardeid dollareid avalikku raha, on ravimifirmad püüdnud iga hinna eest vältida küsimust, kui palju hakkab üks doos vaktsiini maksma, kirjutab Financial Times.

Nad põhjendavad seda sellega, et lõplik hind sõltub väga paljudest erinevatest faktoritest, mille hulgas on nii vaktsiini tõhusus, katsete tulemused, selle väljaarendamise ning tootmise kulud, kui tihedaks kujuneb konkurents ja nõudlus ning kas vaktsiini hakkavad ostma eraettevõtted – nagu kindlustusfirmad – või riigiametid.

Doosi hind võib jääda 3-30 dollari vahele

Olukorras, kus pandeemia on kevadest saadik halvanud inimühiskonna toimevõime, on muidugi vajadus vaktsiini järel juba praegu väga suur. Erinevad teadlased ja ravimifirmad jooksevad võidu, et leiad õige vaktsiin, eksperimenteeritakse väga paljude erinevate ravimitehnoloogiatega.

Olukorra tõsidust arvestades on ravimitootjad lubanud omavahel ka koostööd teha, lubades juba oma konkurentidelgi välja arendamisel olevat vaktsiini vajaduse korral toota. Kõik see muudab ühe doosi vaktsiini hinna määramise veelgi keerulisemaks. Ka rõhuvad paljud ettevõtted ja valitsusasutused vajadusele hoida ärisaladust.

Samas on näiteks Euroopa Komisjoni ja AstraZeneca vaheliste läbirääkimistega kursis olevad allikad Financial Timesile avaldanud, et üks doos Briti-Rootsi ravimifirma koroonavaktsiini – mida hakatakse tõenäoliselt esimesena Euroopa Liidu liikmesriikides kasutama – hakkab maksma umbes 3-4 dollarit ehk 2,56-3,42 eurot.

Johnson & Johnson on viidanud, et nende vaktsiinidoos hakkab maksma 10 dollarit ehk 8,55 eurot. Samale summale on viidanud ka Sanofi ja GSK, kes on ühiselt asunud koroonavaktsiini välja arendama.

Selle kõrval on aga sellised ettevõtted nagu USA biotehnoloogiaettevõte Moderna – mis on võrdlemisi noor ettevõte, pole veel hakanud kasumitki tootma – öelnud, et topeltdoos nende vaktsiini hakkaks maksma 50-60 dollarit ehk 42,74-51,29 eurot.

Veel juulikuus rääkisid nad kaks korda kõrgemast hinnast. Saksa päritolu biotehnoloogiafirma CureVac on vaid öelnud, et nad püüavad jääda enda arendatava vaktsiini hinnastamisel eetilistesse piiridesse.