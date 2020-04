Miljarditehase idee osutuski blufiks. Arendajal ei ole raha, ta jäi võlgu ning vald tõmbas juhtme seinast

Ärileht on püüdnud pärast seda Mikkoneniga korduvalt intervjuud kokku leppida, kuna tegu oleks Euroopa ühe suurima metanoolitehasega. Ka on selle rajamisel suured summad mängus. Mikkonen vastas alati kirjadele ja lubas, et kohtub ja räägib ning võtab ühendust, kui Eestisse satub.

Kuigi esimesed sellised jutud said räägitud eelmise aasta detsembris, on ta sama lubadust andnud mitmeid kordi, kuid siiani ei ole intervjuud toimunud. Kas pole mees Eestis käinud või oligi kogu lugu algusest peale mäda? Lääne-Harju vallavalitsuse tänase teate põhjal tundub, et tõenäoline on just viimane variant.

Muide, miljarditehast teha sooviv Larkwater Holding LTD OÜ-l on kehtiv maksehäire, mille näol on tegu info- ja sideteenuste arvega, mis on vähem kui 30 eurot. Miljarditehase planeerijal on mobiiliarve maksmata jäänud.