Miljarditehase soome arendaja tuli välja uue uskumatu väitega

Möödunud kevadel selgus ootamatult, et Eestisse Paldiskisse kavatsetakse rajada metanoolitehas, mis annaks ehituse ajal tööd 3500-le ja edaspidi 300 kohalikule. Meedias sai see külge miljarditehase sildi, sest umbes nii suurest investeeringust oli juttu. Augusti lõpus toimunud investeerimiskonverentsil „Teistmoodi Paldiski” olid kohal tehase rajamisega seotud eksminister Toivo Asmer ja Šveitsis baseeruva ettevõtte Larkwater Group esindaja, soomlane Juha Mikkonen.

Ärilehele on teada, et tegelikult olid Mikkonen ja end tehase maaletoojaks nimetanud Asmer tolleks päevaks juba lootusetult tülli pööranud. Nad ei suhelnud omavahel ja väidetavasti uuris Asmer võimalusi, et rajada tehast teiste partneritega.

29. mail astus Eesti Päevalehe toimetusse Juha Mikkonen, käes portfell kahe paksu kaustaga. Olen püüdnud teda tabada eelmise aasta detsembrist alates, aga alles nüüd oli ta intervjuuga nõus.

Kaks päeva enne meie kohtumist tegi Lääne-Harju valla volikogu lõpliku otsuse, et kuid tagasi alustatud eriplaneering katkestatakse. Tellija Larkwater Group ei maksnud ligi 200 000 eurot, mis oleks uuringute tegemiseks kulunud. „Ei, võlgu nad meile ei ole, seda kindlasti mitte. Nii oligi planeeritud, et tööd algavad, kui nad nende eest tasuvad,” ütleb abivallavanem Erki Ruben Ärilehele.

Ent Mikkonen esitab üpris uskumatu väite: veebruaris allkirjastas Larkwater Group ühe suure investeerimisfondiga eellepingu, millega fond väljendas valmidust teha Paldiski metanoolitehasesse 900 miljoni eurone investeering. Mikkonen saatis dokumendi koopia Eesti ametiasutustele, kus peaks toimuma investori taustakontroll. Ta soovib kinnitust, et võib asjaga edasi minna.