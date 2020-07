Miljonäride üleskutse riikidele: tõstke meiesuguste makse. Meil on raha ja palju!

Millionaires for Humanity nimelise ühenduse alla koondunud sadakond jõukat inimest tegid koos pöördumise, milles rõhutavad, et neil on väga palju raha ja tahavad, et riigid neid kõrgemini maksustaks. Nad rõhutavad oma kirjas, et seda peaks tegema olulises mahus, jäädavalt ja kiiresti.

Seda kõike selleks, et riigid saaksid paremini toime tulla koroonaviirusega võitluse kuludega. "Viiruse põhjustatud kriisile ei ole lahendust heategevusest, ükskõik kui helde see ka oleks. Riigid peavad tegelema kulutusteks vajaliku raha kogumisega ja seda siis õiglaselt jaotama. Tervishoiusüsteemi, koolide ja meie turvalisust on võimalik tagada maailma kõige rikkamate inimeste kõrgema maksustamisega," kirjutavad nad pöördumises.

Allakirjutanud ütlevad otsekoheselt, et neil - miljonäridel - on kriitiline roll selle kriisiga toimetulemises, kuigi nemad ei tööta otseselt eesliinil või ei varusta toidupoode esmatarbekaupadega või ei osuta kullerteenust.

"Vastupidiselt kümnetele miljonitele inimestele üle maailma ei pea meie muretsema töökaotuse pärast või kodust ilmajäämise pärast. Me ei tööta viirusega võitlemisel eesliinil. Aga meil on raha ja meil on seda palju. Raha, mis on praegusest olukorrast väljatulekuks hädavajalik. Nii et palun. Maksustage meid. See on õige valik ja ainuõige valik."

Allakirjutanute hulgas on näiteks Disney kontserni pärija Abigail Disney ning endine investeerimispankur Morris Pearl, kes juhib ka Patriootlike Miljonäride liikumist.