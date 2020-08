Miljoni euro eest jäätist müünud La Muu jäi kahjumisse: sattusime tugeva palgasurve alla

Käsitööjäätise tootja La Muu juht Rasmus Rask kirjutas mulluse majandusaasta aruande kokkuvõttes, et 2019. aasta näitas, et ettevõte suudab kasvada.

Müügitulud kasvasid jäätisetootjal võrreldes üle-eelmise aastaga 27% ning esimest korda tegevusajaloo vältel ületas La Muu käive ühe miljoni piiri. Kasvas nii jaeäri kui ka kohvikuäri.

"Kenale kasvule vaatamata oli meie ärikasum ning ka netotulem negatiivne," nendib Rask aruandes. La Muu kahjumiks kujunes pea 110 000 eurot.

"Põhjuseid selleks oli peamiselt kaks:

1) Erakorralised kulud summas 74 650 eurot. Meie plaan 2019. aastaks oli kaasata lisakapitali ning ette valmistada ettevõtte tootmise viimine uuele tehnoloogilisele platvormile.

Mais 2019 kaasasime kapitali Funderbeami platvormil, tegime seda edukalt ning nii on ettevõte hästi kapitaliseeritud.

Samuti jäi 2019. aastasse läbirääkimiste protsess Suomen Jäätelö omandamiseks ning sellega seotud konsultatsioonikulud ning uue tootmisplatvormi väljatöötamisega seotud konsultatsioonikulud.

2) Oluline kasv tegevuskuludes. La Muu on ajalooliselt olnud käsitööjäätise valmistaja, kuid 2019. aasta näitas, et tootmismudelit tuleb korrigeerida. 2018. aasta teises pooles ning 2019. aastal sattusime päris tugeva palgasurve alla ning kuna manuaalse töö osakaalu tootmises ei olnud võimalik vähendada, kajastusid kõrgemad palgakulud ka kõrgemas toote omahinnas - keskmiselt oli La Muu jäätiste omahind 2019. aastal 11% kõrgem kui aasta varem.

11% ei tundu ehk katastroofiline, aga tootmisettevõtte puhul, kus tööjõukulud moodustavad kogukulust suure osa, tähendab see väga olulist brutomarginaali langust.

Teiseks oluliseks tegevuskulude mõjutajaks oli ka üldkulude kasv - uue tootmissüsteemi ülesehitamiseks võtsime tööle kogenud tootmisarendusjuhi. See kõik kokku tähendas, et kui 2018. aastal oli tulemiks 2355 eurot kasumit, siis 2019. aasta majandusaasta lõpetasime 109 855 eurose kahjumiga. Ega see tulem rõõmsaks ei tee, see on selge. Aga teame, et tehtud ühekordsed kulud olid vajalikud, isegi kriitiliselt vajalikud," selgitab Rask.