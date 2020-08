Miljonite sadu TransferWise'is: endised ja praegused töötajad tegid osakuid rahaks

Eesti tehnoloogiavaldkonna edulugu TransferWise on asutajate ja seniste suurosanike Taavet Hinrikuse ja Kristo Käärmanni sõnul jõudnud faasi, kus enam ei pea tingimata kaasama raha väljast. Nüüd on kätte jõudnud ka aeg, mil väärilise tasu võivad saada need, kes on varasemates faasides ettevõtet aidanud - investorid ja töötajad. Just äsja müüsidki ettevõtte osad töötajad oma osakuid. Võib öelda, et nii mõnigi algusaja reatöötaja on kunagi TransferWise'i tööle asudes võitnud justkui loto peavõidu.

Kes on suurimad võitjad? Kes otsustasid vahetada osakuid reaalseks rahaks?