"Miljonite varastamine tundub olevat lihtne." Investorid nõuavad Eesti ühisrahastusplatvormilt viit miljonit eurot

Jaanuari lõpus ilmus tuhandete inimeste arvutiekraanidele kiri: „404 not found”. Nad proovisid minna Eesti päritolu ühisrahastusplatvormi Envestio lehele, mille kaudu olid projektidesse raha investeerinud. Nüüd on Envestio koduleht kinni ja firma juhte kätte ei saa.

Envestio pakkus ettevõtetele laene, millesse investorid said oma raha investeerida. Projektid varieerusid kinnisvarast energiasektorini ja intressiks lubati kuni 22% aastas. Envestio kodulehel seisis enne sulgemist, et platvormil on üle 13 000 investori ja intressidena on välja makstud enam kui 2,5 miljonit eurot. Kokku oli investeeritud umbes 35 miljonit eurot.

Nüüd on investoritel suurte kasumite asemel tühjad pihud ja ilmselt keegi peale ettevõtte taga olnud isikute ei tea, kuhu liikusid miljonid eurod. Ent Envestio SI OÜ-ga seotud inimesed on jäljetult kadunud.

„Ma investeerisin Envestios suhteliselt palju, umbes aasta palga,” rääkis rumeenlane Denis.