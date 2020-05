Miljonitrahvid konkurentsiõiguse rikkujatele – selgus hakkab tulema

Konkurentsiamet hakkab ettevõtjaid karistama

Esimesed vihjed on olemas ka halduskaristuste suuruse kohta. Haldustrahve planeeritakse hakata rakendama sellistele EL õiguse rikkumistele, mille puhul EL õiguses nõutav minimaalne trahvimäär ületab Eesti õiguses kehtestatud väärteotrahvi maksimaalse määra, ehk 400 000 EUR. Samas võib eeldada, et trahvide määrad saavad olema märgatavalt kõrgemad – kartellide eest on võimalik juba praegu kriminaalmenetluses juriidilistele isikutele määrata rahaline karistus kuni 10% isiku eelmise aasta käibest (aga mitte rohkem kui 16 miljonit eurot). Riigikogu menetluses on eelnõu, millega finants- ja andmekaitsereeglite rikkumise eest on trahve juba tõstetud 40 miljonini. On ebatõenäoline, et reformi käigus ollakse valmis trahvimäärasid alandama ning see ei pruugi olla ka kooskõlas EL õigusega. Ridade vahelt võib ehk lugeda, et haldustrahve kavatsetakse kehtestada kõigile neile rikkumistele (mh konkurentsiõiguse), mille puhul EL õiguses on öeldud, et trahvid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Kontseptsioonist võib välja lugeda, et konkurentsiõiguse rikkumiste puhul saab tulevikus valdavaks Konkurentsiameti tegevuseks ettevõtjate karistamine, mitte rikkumiste kõrvaldamise nõudmine. Kuigi üldiselt nähtub kontseptsioonist see, et järelevalveasutuse eesmärk peab olema eelkõige rikkumise ennetamine või tõrjumine ning seega esmane järelevalveasutuse valik peaks olema rikkumist kõrvaldav järelevalvemenetlus, siis konkurentsiõiguse rikkumiste kohta on tehtud erisus. Viidatud on Euroopa Kohtu praktikale, mille kohaselt järelevalveasutus võib konkurentsiõiguse rikkumise eest jätta trahvi määramata vaid erandkorras.