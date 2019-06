Mille järgi valida üürikodu?

On väga tavaline, et inimesed eelistavad tänapäeval elada pigem üürikodudes. Kodulaenu saamine on üsna keerukas ning suurt omakapitali nõudev protsess ning inimesed liiguvad rohkem erinevate linnade või isegi riikide vahel.

Üürimisest on saanud sama tavaline igapäevaelu osa nagu kindlast töökohast. See aga ei tähenda, et üürikodu võiks olla vähem hubane. Ka üürikorter võib olla äärmiselt kodune, kui leida kõikide võimalike variantide seast just see õige.

Millest alustada üürikodu otsimisel?

Üürikodu otsimisel peaksid esmalt mõtlema läbi oma vajadused ja soovid. Kui elad ka hetkel üürikodus, siis mõtle läbi põhjused, miks soovid oma praegust elukohta vahetada. Olgu selleks siis liiga kõrge igakuine makse, suured kommunaalkulud, ebasobiv asukoht näiteks töökohavahetusest tulenevalt või ruumipuudus. Ehk oled hoopiski sundolukorras, kus üürileandja soovib korterit müüa ning seetõttu pead endale uue elukoha leidma. Mõtesta enda jaoks kolm kõige tähtsamat aspekti uue kodu puhul ning lähtu valiku tegemisel eelkõige neist.

Bidrento

Olles paika pannud oma vajadused ning soovid, jõuame ühe keeruliseima küsimuseni: kust uue kodu otsimist alustada? Erinevaid platvorme üürikuulutuste otsimiseks on mitmeid. Kuulutusi võib leida isegi sotsiaalmeediast ja erinevatest foorumitest. Kõikide nende erinevate portaalide vahel orienteerumine võib kujuneda üpris suureks peavaluks ning info haldamiseks tuleks kasutusele võtta Exceli tabel või märkmik.

Üürniku jaoks on ideaalne selline platvorm, mis keskendub ainult üürikuulutustele ning on spetsiaalselt loodud selleks, et mugavdada ning lihtsustada kogu protsessi mõlema osapoole jaoks. Bidrento uuenduslikul platvormil on kõik üürikuulutused alates korteritest ja majaosadest kuni äripindade ja garaažideni ühes kohas. Iga objekti juures on põhjalik lisainfo selle kohta, kas ja millisel määral on objekt möbleeritud, kas koos pinnaga antakse üürile ka parkimiskoht ja/või panipaik jms.

Järgmisena seab paljude inimeste jaoks piirid hind. Sobiva asukoha, aga mitte just parima sisustusega kodul võib olla ebaproportsionaalne hind. Üürnikuna hoiad kokku enda ja ka üürileandja aega, kui saad oma hinnapakkumise esitada juba enne objektiga tutvuma minemist. Bidrento platvorm just seda võimaldabki. Üürnik saab teha omapoolse hinnapakkumise ning seda nii määratud hinnast kõrgemale kui ka madalamale. Selline avatud ja läbipaistev hinnapoliitika loob õiglase turuhinna ning annab osapooltele võimaluse pidada hinnaläbirääkimisi veebis.

Elustiil ja vajadused

Kolmanda olulise aspektina peaks üürnik enda jaoks lahti mõtestama kõik lisad ning mugavushüved, mis uue koduga kaasnevad. Näiteks kesklinna korterite puhul on suureks plussiks tasuta kindel parkimiskoht, mis kuulub elupaiga juurde. Lastega pered eelistavad, et korteri juurde kuuluks ka panipaik, kus hoiustada lapsevankrit või jalgrattaid, ning lift mugavamaks liikumiseks. Noored ja sotsiaalsust hindavad inimesed valivad tihti elupaigaks kodu, mis asub keskuses ning mille lähiümbruses on erinevaid meelelahutusasutusi.

Üürikorterite loomisele spetsialiseerunud Scandium Kinnisvara partner Kalle Aron: „Meie kogemus on, et üürikodusid otsivad väga erineva taustaga inimesed. Kõige lihtsam on ehk üksi elaval inimesel, kuna arvestama peab vaid iseenda vajadustega. Selle sihtrühma seas on trendiks tõusmas üürimajad. Üürimaja erinevus seisneb selles, et kogu maja on ehitatud just üürnike hüvesid silmas pidades. Tihti on majas üldkasutatav pesumasinaruum, vahel ka jõusaal ja meelelahutusvõimalustega ühisala. Samas on korterid väiksemad, mistõttu on ka üürihind ja kommunaalmaksed madalamad. Tänapäeval on eriti noorte seas väga popp elada pigem väiksemas korteris ja hoida elamiskuludelt kokku, et säästetud raha investeerida ja kasvatada.”

Kas tegemist on üürimaja või tavalise kortermajaga, selgub tavaliselt kuulutusest, kuid ebaselguse korral tasub alati küsida, mis mugavusi maja pakub ja milliseks kujuneb üüritava korteri igakuine kogukulu.

Üüriprotsess muutubki enamasti ebamugavaks ning aeganõudvaks sel hetkel, kui kõikide korterit puudutavate küsimustega peab iga potentsiaalselt sobiva korteri puhul hakkama selle omanikuga kirju vahetama. Bidrento keskkonnas on kuulutuste juures sellekohane info kohe olemas. Platvorm toimib justkui personaalse maaklerina, kes tehingu eest vahendustasu ei soovi, kuid aitab välja valida just Sinu vajadustele vastava üürikorteri.

Kui uue kodu puhul on suurema olulisusega sisustus, siis tuleks kodu valikul eelkõige hinnata sisseehitatud mööblit ning tehnikat, mida ise omal käel muuta ei saa. Näiteks köögimööbel ja -tehnika, vannitoa sisustus ning eluruumide seinavärv ja põrand. Paljud üürikorterid on juba eelnevalt möbleeritud ega nõua sisse kolimisel sellekohaseid lisakulutusi. Kui üürnikul on endal kindel stiil ja nägemus uue kodu sisustusest, siis on parimad valikud pigem ühetoonilised ning vähese mööbliga objektid, sest nende muutmine ja oma maitsele kohandamine on kõige lihtsam. Enamasti ei nõustu üürnikud suurte ja püsivate muudatustega, näiteks tapeedi vahetamisega või puuraukude tegemisega. Kuid hubasust loovad sisustuselemendid, nagu erinevad vaipkatted, taimed ja kardinad, ei muuda üüriobjekti jäädavalt.

Bidrento

Kaasnevad kohustused ja õigused

Ühe väga olulise aspektina tuleb kindlasti pöörata tähelepanu lepingust tulenevatele poolte õigustele ja kohustustele. Näiteks kes katab kulud ootamatute õnnetuste korral, kui üürikorter ei ole kindlustatud? Tavapraktikas jäävad remondikulud küll omaniku kanda, kuid kui õnnetuse on põhjustanud üürnik, siis võib kahjunõue langeda üürnikule. Üürnik peab siiski tagama, et üüripind on samas seisukorras nagu siis, kui see üürile võeti. Lisaks tasub tähelepanu pöörata maksekuupäevale ja -viisile (sularahas või ülekandega).

Kõiksugustest puudustest tuleks korteriomanikule kohe teada anda, et vältida hilisemaid vaidlusi. Näiteks kui vesi ei voola vannitoas korralikult ära, esineb hallitust, elektrisüsteemi rikkeid või häireid jms. Kui hindad vaikust ja rahu, siis võiksid pöörata tähelepanu ka sellele, et kõrval elavate naabrite seas ei oleks väikelapsi või lemmikloomi. Kuna aga kogu see info ei ole kindlasti hoomatav esimesel külastusel, siis veendu, et üürilepingus oleks punkt, mis lubab üürnikul lepingu ennetähtaegselt üles öelda, kui üüriobjektil esineb olulisi varjatud puudusi, millest üürileandja ei teavitanud.

Seega esmalt mõtesta enda jaoks ära oma vajadused ja soovid. Seejärel kasuta üürikodu leidmiseks lihtsaimat ja mugavaimat Bidrento platvormi, tee oma pakkumine ning koli oma unistuste koju!