Milleeniumlastel on vanematelt saadava päranduse osas utoopilised ootused

Investeeringute juhtimise firma Charles Stanley värske uuringu kohaselt usuvad milleeniumlased, et saavad päranduseks keskmiselt 129 380 naela (150 232 eurot), vahendab populaarne USA investorite kanal CNBC.

Samas ametlikud andmed tunnistavad, et keskmine pärandvara suurus on Suurbritannias 48 000 (55 736 eurot) naela ehk pea kolm korda väiksem summa ja mediaan pärandvara suurus – summa, millest väikseimaid ja suuremaid pärandusi on võrdselt, on 11 000 naela (12 772 eurot).

Milleeniuimlased on sündinud vahemikus 1981-1996. Veebruaris toimunud uuringust selgus, et 18-30 aasta vanuste inimeste peamine finantseesmärk on kodu ostmine. Vaid 28% milleeniumlastest uskus, et suudab ilma päranduseks saadud rahata endale kinnisvara lubada.

Lisaks selgus uuringust, et ka päranduse saamise aja osas on milleeniumlased eksiteel. Keskmine milleeniumlane uskus päranduse saavat 50-aastaselt, kuid iga seitsmes küsitletu arvas, et saab päranduse enne 35-aastaseks saamist.

Samas tunnistavad Suurbritannia statistikaameti andmed, et päranduse saamise kõrgaeg on 55-64 aasta vahel. Analüütikute prognooside kohaselt saavad milleeniumlased pärandvara omanikuks keskmiselt 61 aasta vanuselt.

„Inimesed elavad kauem kui kunagi varem, nii et eluaseme soetamiseks pärandusele lootma jääda on väga riskantne strateegia, sest võid saada loodetust vähem ja oluliselt hiljem,“ lausus Charles Stanley grupijuht John Porteous.