Millega nad tegelevad? Masinnägemise idufirma Fyma kaasas 1,55 miljonit eurot stardikapitali

Loodava lahenduse abiga võib igast kaamerast linnaruumis saada nutikas sensor ja igast lindistatud sekundist andmed, mille abil äriotsuseid teha. Koos varasemate investeeringutega on Fyma tänaseks kaasanud enam kui 1,8 miljonit eurot.

Globaalses linnaruumis on järgmise aasta lõpuks hinnanguliselt miljard avalikku kaamerat. Kui turvakaalutlused välja arvata, ei leia videosalvestised seni aga eriti kasutust. Fyma eesmärk on seda tehisintellekti abiga muuta. Vaid aasta vanuses ettevõttes arendatav tarkvara teeb nii uutest kui vanematest välikaameratest võimsad sensorid, mis suudavad reaalajas andmeid vastu võtta ja muuta need mõistetavaks infoks. Nii saavad Fyma kliendid paremini aru näiteks ostlejate liikumisest kaubanduskeskustes või jalakäijate liikumisest linnaruumis. Samuti võimaldab tarkvara analüüsida erinevate masinate liikumist. Fyma lahendus vastab kõigile andmekaitsereeglitele. Tarkvara välistab nägude tuvastamise ja muudab kogu kasutatava andmestiku anonüümseks, kaitstes nii mis tahes tundlikku infot.

"Tehisintellekt on meie tarkvara tuum, mille abil muudame terabaitide viisi andmeid mõtestatud infoks. Saame tuhandete tundide kaupa seni kasutuseta videomaterjali oma klientide heaks tööle panna. Selle info abil saavad paremaid otsuseid teha paljud inimesed alates linnaruumi planeerijatest ja ärikinnisvara arendajatest, lõpetades transpordi ja jaekaubanduse juhtidega," selgitas Karen K. Burns, üks Fyma kaasasutajatest.

Fyma tarkvara põhineb kaamerate ja masinnägemise algoritmide koostööl. Võrreldes spetsiaalsete kaamerasüsteemidega on selle kasutamiseks vaja märksa väiksemat arvutusvõimsust ning kaasnevad kulud on madalamad.

"Fyma on iseõppiv lahendus," lisas Taavi Tammiste, ettevõtte kaasasutaja ja tehnikajuht. "See tähendab, et kasutaja ei pea käsitsi sadu ja tuhandeid muutujaid sisestama, et tarkvara tema heaks tööle saaks hakata. See vähendab oluliselt meie lahenduse kasutusele võtmiseks vajalikku aega. Fyma tarkvara suudab iga ettevõtja iseseisvalt kasutusele võtta ning oma kaameratest sensorid teha. Tegu on kiiresti laiendatava ning madalate kuludega teenusega."