Milleks on Eestile sündmusturismi vaja?

Turismitoetuste mõju hindamisel võetakse aluseks sündmuse loodud väliskülastajate kulutused Eestis ehk turismiteenuste eksport. See on väliskülastaja kohta keskmiselt 103 eurot ööpäevas ja 294 eurot reisi kohta. EASi toetatud sündmustel on kokku osalenud ligi 104 000 väliskülastajat, kes on viibinud Eestis ligi 330 000 ööd. Nad on toonud Eestisse külastajate kohapealset keskmist kulutust arvestades turismitulu 41 miljonit eurot, mis teeb veidi üle 1 miljoni ühe sündmuse kohta keskmiselt. EAS toetuse suurus ühele sündmusele on kuni 65 000 eurot.

Keskmiselt on ühe sündmuse väliskülastajad viibinud Eesti majutusettevõtetes ligi 9000 ööd, kuid erinevus sündmuste lõikes on suur – mõned sündmused toovad kaasa 20 000-30 000 hotelliööd, mõned seega oluliselt vähem. Keskmine ühe turisti viibimine Eestis on 3,2 ööd, mis on rohkem tavapärasest Eestit külastavast turistist, kes viibib Eestis keskmiselt natuke alla 2 öö.

Toetatud sündmusi on kajastatud välismeedias ligi 330 000 korral ning info leviku ulatust on toetuse saajate poolt hinnatud 2,3 miljardi inimeseni. Välismeedia kajastuste edetabelit juhib maailma kinohuvilistele suunatud väljaannetega PÖFF, moodustades kajastuste levist üle 1 miljardi. Simple Sessioni kajastusi jälgib ligi pool miljardit ekstreemspordi fänni.

Eduka sündmuse trendideks õnnelik klient ja naaber ning ärimudeli levik

Edukas sündmus lähtub klientide väärtushinnangutest. Viimasel ajal on aktuaalne vastutustundlik ja säästev ettevõtlus, kliimaneutraalsus, võrdõiguslikkus jms. Uued sotsiaalsed trendid toovad kaasa uued partnerid ja sponsorite huvi. Sponsoriga samu väärtusi jagav sündmuse korraldaja saab sponsori kokku viia tema potentsiaalsete klientidega. Maailmanäidetest leidis endale sellisel moel peasponsori Pariisi maraton, kelle CO2-neutraalne toimemudel pakkus huvi selle valdkonna lahenduste tootjale. See huvitas ka meediat, mis kajastas sotsiaalset sõnumit palju meelsamini kui tavapärast ärisõnumit. Uued trendid on jõudnud tugevalt ka Eesti sündmuskorraldusse, nt sellesuvine ILandSound, mis kasutas arvukalt rohelisi lahendusi, alates pärisnõudest ja lõpetades kilekotivabadusega.

Edukas sündmus disainib elamust kõrgema maksevõimega sihtgruppidele, et teenida sama arvu klientide pealt suuremat tulu. Nn premium-teenused on personaalsemad ja kombineeritud teenustest, mida tüüpilise paketina ei saa. Luuakse väärtust fännidele ja äriklientidele, kes tuleks kohale varem, lahkuks hiljem ja osaleks tegevustes, mille eest nad on valmis maksma standardhinnast rohkem. Näiteks erineb Rally Estonia VIP-teenuste paketi hind ligi 10 korda tavapassi hinnast, pakkudes lisaks kõigile kättesaadavatele teenustele eksklusiivseid võimalusi.

Kauaaegset ja laienevat sündmust ei saa korraldada, tegemata koostööd sihtkoha, turismiettevõtete ja ka kogukonnaga. Toetav sihtkoht aitab turundada, vahendab turismiinfot ja mõistab, et kuigi sündmused vajavad rahalist tuge ja teenuseid (prügikoristus, liikluskorraldus, turvalisus jm) ning tuleb vastata kodanike päringutele ja pahameelele kas lärmi või liikluskorralduse tõttu, on sündmuse loodav kasu ka mõne toimumispäeva jooksul siiski tähelepanuväärne. Samuti peaksid piirkonna majutusteenuse pakkujad arvestama, et mitmekordne hind sündmuse ajal küll ahvatleb, kuid partnerlus ja ürituse jätkusuutlikkuse tagamine mõistliku hinnakujundusega on pikemas vaates kasulikum. Loomulikult peab ka sündmus täitma enda lubadused ja tagastama kogukonnale pärast sündmuse toimumist endises väärtuses infrastruktuuri.

Hea sündmuse ärilahendusel on edasimüügiväärtus. Kui sündmus jõuab äratundmisele, et infrastruktuur on saavutanud maksimaalse koormuse ja programmi pikendades jääb tulu-kulu suhe siiski endiseks, tuleks kaaluda teisi ärilahendusi, näiteks nimemüüki tarbekaupadele nagu Lotte hommikuhelbed, või miks mitte ka sündmuse kaubamärgi eksporti. Näiteks ekstreemspordi festival Simple Session korraldab peale Eestis toimuva võistluse festivale ka teistes riikides ning plaanib laieneda lausa teistele kontinentidele.

Tänapäeval, kus inimeste ja info liikumine on võrreldamatult kiirem kui veel kümnendeid tagasi, on sündmused nn betooni asemel uued maamärgid, mille pärast kohale sõidetakse. Eesti on rahvusvahelises pildis tunnustatud kui väga professionaalne korraldajamaa. See tulemus ei ole tekkinud juhuslikult või roteeruva sündmuse puhul näidates korraldusõiguse andjatele suurt rahakotti või lihtsasti kättesaadavat piirkonda. Tulemus on saavutatud tänu korraldajate aastatepikkusele isiklikule tööle ja kontaktidele ning sündmuste elluviimise kõrgele tasemele. Tänu sellele on Eesti saanud tuntumaks ning sihtkohtadele loodud tugevat positiivset majanduslikku mõju.