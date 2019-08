Millele kulutavad pangad raha?

Suurkliendid nõuavad pangalt kiirust. Nende seas on suured fondid Renaissance Technologies ja Two Sigma. Kiirus saab tulla tehnoloogia abil. Goldman Sachsi konkurendid Morgan Stanley ja JPMorgan ei maga.

„Kui me teeme selle üleilmselt kättesaadvaks, siis peaks toimuma meeletu kiiruse alane paranemine,“ ütles Goldman Sachsi elektroonilise kauplemise tehnoloogiajuht Mike Blum CNBC-ile.

Projekti nimetuseks on Kreeka jumala järgi Atlas. Need kolm panka on kasvatanud turuosa üha kahaneval turul. Kokku teeninsid kolm panka mullu aktsiakauplemiselt tulu 11,4 miljardit dollarit. Tulu vähenes aastaga 14 protsenti. Pangad võidurelvastuvad tehnoloogia vallas klientide teenindamiseks.

Mida siis saja miljoni dollarilise investeeringu eest saab? Pank tahab parandada mikrosekundeid kehtivate tehingukorralduste täitmist. Mikrosekund on üks miljondik sekundit. Varem on pangad olnud hädas selliste tellimuste täitmisega. Mõned kvantitatiivse strateegiafondid saadavad välja samaaegselt sadu või tuhandeid selliseid tehingukorraldusi ning Atlase abil saab pank kiirendada selliste tehingute täitmist.

„Kuna me võtame selle kasutusele üleilmselt, siis tuleb tohutu kiiruseparandus,“ märkis Blum. „Tehingukorralduste täitmine paraneb ja mitte ainult kiiruse, vaid ka meie algoritmide täieliku ümberkirjutamise tõttu.“