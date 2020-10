Milline ettevõte on hiljuti uue omaniku saanud Eesti Teed ja kui tulusa tehingu tegi ostja, kes peab ka lisaraha kaasama?

Kaks nädalat tagasi andis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teada, et on leidnud ostja riigifirmale Eesti Teed. 1. oktoobrini kestnud enampakkumisel osales viis pakkujat ning parima hinna – 19,7 miljonit eurot – pakkus Verston Holding OÜ. Sellega teenis riik ligi kolm miljonit rohkem, kui 16,9-miljoniline alghind ette nägi.

Kui Verston on laiemale avalikkusele võrdlemisi tundmatu nimi, siis tema kõrval osales enampakkumisel mitu oluliselt tuntumat nime, kes ettevõtet sellise hinna vääriliseks ei pidanud. Seda, miks ükski suur tee-ehitusfirma ei olnud Eesti Teede ostust huvitatud, põhjendab Verstoni juhatuse esimees Veiko Veskimäe sellega, et enamikel nende konkurentidel on hoolduse valdkond juba kaetud.

Ka pakub ta, et ilmselt pole ka enampakkumise vorm kõigile mugav, kuna see vajab suurt eeltööd, mida tasub ette võtta vaid väga kindlat strateegiat omades. Kuivõrd suurt riski näeb Eesti Teede uus omanik aga omandatud ettevõtte teehoolduslepingutes, mis on paljuski seotud riigihangetega?