Milline Tallinna piirkond pakub parimat üüritootlust?

Kinnisvara24 tegevjuht Kalev Roosiväli sõnas, et kõrge üüritootluse saamiseks tasub investeerida odavama müügihinnaga korteritesse, sest üürihindade erinevus pole piirkonniti sama suur nagu müügihindade oma, kuid oluline on jälgida ka asukohta ja piirkonna arengupotentsiaali. „Kõrgeimat üüritootlust annavad väiksemad 1- ja 2-toalised korterid, mis ei asu kesklinnast kaugel ja kust on mugav ühistranspordiga ilma ümber istumata linnakeskusesse sõita. Tallinna üüritootluse topis on Põhja-Tallinna linnaosa asumid, mille üldine esteetika on veel arenemisjärgus ja seetõttu müüakse sealset kinnisvara soodsama hinnaga, kuid üürihinna erinevus võrreldes muude piirkondadega on väike.“

TOP 5 korterelamute piirkonnad Tallinnas üüritootluse alusel (allikas: Kinnisvara24):

1. Sitsi 11,64%

2. Kopli 10,64%

3. Torupilli 8,07%

4. Pelguranna 7,90%

5. Karjamaa 7,77%

Korterite üüritootluse arvutamiseks vaadatakse, mitu protsenti ostuhinnast toodab vara aastas üürituluna tagasi. Kõrgeima üüritootlusega on kesklinna lähedal asuvad Sitsi, Kopli, Pelguranna ja Karjamaa asumid Põhja-Tallinnas ning Torupilli Kesklinna ja Lasnamäe piiril. Madalaima üüritootlusega on Vanalinna, Kesklinna ja Sibulaküla korterid, mille müügihinnad on ajalooliselt olnud äärelinna asumitest oluliselt kõrgemad.