Millised on Amazoni plaanid seoses Eestiga? Ettevõtte Eestisse asutatud tütarfirma on ümbritsetud saladuselooriga

USA jaekaubanduse gigant Amazon on asutanud hiljuti Eestisse tütarfirma Amazon Data Services Estonia OÜ, kuid pole teada, mis plaanid on ettevõttel selle juriidilise kehaga.

Ettevõtte Äriregistrile antud Luksemburgi kontaktmeiliaadress pole kasutusel. 50 000 eurose osakapitaliga ettevõte on registreeritud aadressile Tallinna Sõpruse pst 145.

11. juulil asutatud ettevõtte tegevusalades on märgitud andmetöötlus, veebihosting jms tegevused.

Ettevõtte tegelikuks kasusaajaks on märgitud USA idufirma A100 Row., kelle juhatuse liige on 1968. aastal sündinud Iirimaa kodanik Martin Casey Malachy.

Kompanii kontaktisikuks Eestis on advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co.

USA ettevõte asutas ka Lätis tütarfirma nimega Amazon Data Centre Latvia, mille omakapital on 50 000 eurot. Ettevõtte juriidiline aadress on 6-4 Vilandes iela, kirjutas db.lv.

Amazon plaanib laienemist Baltikumi, kirjutas www.datacenterdynamics.com. Selleks on loodud Eestis ja Lätis tütarfirmad, mis viitab, et siin on ettevõttel plaanid pilveteenuste osutamisega.

Amazon pole EASile tundmatu.