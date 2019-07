Milliseid aktsiad eelistasid juunis Swedbanki kliendid? Aga LHV omad?

Juunis eelistasid Swedbanki kliendid Tallinna börsi aktsiaid, kuna dividendihooaeg kodubörsil kogus hoogu, märkis Swedbank Marketsi spetsialist Rainer Saad, kuigi enimkaubeldud oli Swedbanki aktsia.

Teisel kohal oli Tallinna Sadam, mis maksis juuni alguses välja dividendi 0,134 eurot aktsia kohta. Kokku jaotati aktsionäridele 35,2 miljonit eurot.

Tallink pani juuni keskel lukku nimekirja aktsionäridest, kes saavad dividendi ja aktsiakapitali vähendamisega seotud väljamakseid. Juuli alguses maksti aktsionäridele välja 5 senti aktsia kohta. Lisaks maksab laevanduskontsern eeldatavalt detsembris aktsionäridele aktsiakapitali vähendamisega seoses veel 7 senti aktsia kohta. See aktsia oli kolmandal kohal.

Neljandal kohal oli Merko Ehituse aktsia. Juuni lõpus fikseeris ka Merko Ehitus aktsionäride nimekirja, kes saavad dividendi. Dividendideks jaotati juuli esimesel päeval 17,7 miljonit eurot ehk 1 euro aktsia kohta.

Viiendal kohal oli USA tersaetootja US Steeli aktsia. Kuuendal kohal oli elektriautotootja Tesla väärtpaber. Sel aastal langustrendis Tesla aktsia sai juunis leevendust, kuna kerkis üle 20%. Aktsiate topist leiab üheksandalt kohalt ka teise elektriautode tootja – eelmisel aastal börsidebüüdi teinud Nio Inc. Hiina ettevõttel pole börsil hästi läinud, kuna juunis langes aktsia rekordmadalale.

Seitsmendal kohal oli taas kogubörsi Tallinna Vee aktsia, mis maksis juuni lõpus aktsionäridele välja 75 senti aktsia kohta. Suur uudis tuli eelmine kuu Tallinna Veele rahvusvaheliselt vahekohtult, mis otsustas, et ei rahulda veefirma nõudeid tariifivaidluses. See tähendab, et Tallinna Vesi ei saa tõsta veehinda soovitud määras.