Milliseid elamusi pakuvad kaasaegsed nutitelefonide mängud?

Kas mäletate esimesi mobiiltelefonide mänge, näiteks „Madu“? Aja jooksul on telefonid arenenud ja koos nendega on väga palju muutunud ka mängud. Tänapäeval mahuvad nutitelefonide ekraanidele juba suuremahulised ja kvaliteetse graafikaga mängud, mida oleme harjunud nägema vaid arvutites või mängukonsoolides. Milliseid põnevaid mänge võimaldavad kaasaegsed nutitelefonid mängida ja mis teeb need eriliseks?

„Nii nutiseadmed kui ka spetsiaalselt nende jaoks disainitud mängud on praeguseks võrdselt arenenud. Nutiekraanil saab nüüd mängida praktiliselt kõikvõimalikke mänge alates autentsetest tankimängudest kuni realistlike jalgpalli- või strateegiamängudeni. Teisalt on oluline meeles pidada, et ka petturid armastavad kasutada mänge ja nende reklaame, et kasutajate andmeteni jõuda. Näiteks telefoniga internetis surfates võib ilmuda reklaam, mis kutsub uut mängu tasuta proovima. Sellistel juhtudel tuleks olla valvas ja leida mäng ametlikust AppGallery poest või kasutada spetsiaalset Huawei pistikprogrammi Petal Search. Viimane aitab leida mis tahes mängu ametlikes kanalites ja kontrollib, kas see on ka tõesti ohutu,“ soovitab Huawei Mobile Service’i äriarenduse juht Vitali Donskoi.

1. Ülimalt realistlik tankide maailm



Tankimängud on alati olnud üsna populaarsed – alates päevist, mil tankid nägid ekraanil välja nagu mänguasjad, kuni tänaseni, kui arendajad on investeerinud palju aega, et need võimalikult realistlikud oleksid. „World of Tanks Blitz MMO“ on üks populaarsemaid mänge Huawei ametlikus AppGallery äpipoes. Selles mängus saab valida ühe 350 unikaalsest tankist, mille pardale astuda, ja pidada võitlust kas oma sõprade või teiste mängijate vastu üle kogu maailma. Mäng ise on lihtne: 250 erinevat asukohta ja ägedat lahingutanki vastastikku võitlemas. Mängul on üle 100 miljoni kasutaja, nii et väljakutsetest ja headest vastastest puudust ei tule!

2. Lõbus ja kaasahaarav ellujäämismäng



Veel üks tõestus selle kohta, et nutitelefonide mängud jõuavad kiiresti järele neile, mida oleme seni saanud arvutis mängida. Üks uuemaid näiteid on mäng „Fall Guys Mobile“, milles arendajad on võimalikult palju jäljendanud selle aasta hitti „Fall Guys: Ultimate Knockout“, mis oli algselt disainitud arvutitele ja mängukonsoolidele. Nagu originaalis, nii võistlevad ka mängu mobiiliversioonis mängijad üle kogu maailma värvikirevas ja omapärases fantaasiamaailmas. Iga mängija eesmärk on võimalikult kaua mängus püsida ja liikuda edasi järgmistele tasemetele, kus võistlused muutuvad üha raskemaks. Lõpuks saab alles jääda vaid üks võitja. Miks on mäng nii köitev? Esiteks seepärast, et võistelda saab päris mängijate vastu, mis tagab ettearvamatu mängu, ja teiseks on kogu mäng loodud seiklusena, kus on palju huumorit, nii et mängida on lõbus.



3. Luksusautode roolis



Võidusõidumängud on alati populaarsed olnud, ka siin pole nutitelefonid erandiks. Tõenäoliselt on just võidusõidumängud ühed kõige paremini arendatud mängud, nii et juba üksnes sobiva mängu otsimine võib pea pööritama ajada, sest valik on lihtsalt nii suur. Meie soovitus on „Asphalt 9: Legends – Epic Arcade Car Racing Game“. Selles on kõik vajalik: saab valida omale unistuste auto ja võistelda teiste sõitjatega maailma kõige eksootilisemates kohtades. Selles on nii muljet avaldav graafika kui ka hea taustamuusika, nii et vurades päikeselistel maanteedel maailma ilusaimate autodega ununeb täielikult meie vihmane sügisilm.

4. Jalgpall telefoniekraanil



Hea uudis kõigile, kes armastavad jalgpalli ja ootavad põnevusega iga mängu: Huawei nutitelefonide mäng „Football Cup 2020“ viib meid otse selle spordiala keskmesse. Siin saab Meistrite liiga vääriliselt mängida ükskõik millise maailma meeskonna eest. Mäng ise on väga realistlikult esitatud, nii et püsib tahtmine seda palli ikka ja jälle lüüa. Tõsi, mängu arendajad on märkinud, et „Football Cup 2020“ nõuab üsna palju teadmisi jalgpallist, mistõttu on see ka hea viis testida, kas oled ikka nii suur jalgpallispetsialist, nagu arvasid.



5. Strateegia, milles võistled kogu galaktika nimel



Lõpuks on kõigil, kes soovivad oma õhtu pühendada pikale, strateegilisele ja planeerimist nõudvale lahingule, võimalus AppGalleryst alla laadida „Battle for Galaxy“. See on hea graafika ja suurepärase mängulooga strateegiamäng, kus tuleb mõelda mitte ainult sellele, kuidas ehitada parimaid hooneid, vaid ka sellele, kuidas neid vastaste eest kaitsta. Mäng on huvitav ka selle poolest, et kõik ei pruugi alati plaanipäraselt õnnestuda, sest ootamatud vaenlase rünnakud või baaside aeglane laiendamine võib kujuneda tõeliseks väljakutseks. See on maiuspala neile, keda köidab hea strateegiamäng.