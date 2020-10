Milliseid võimalusi pakub multiroom-kõlar?

Kui sul on vähemalt kaks tuba või sulle meeldib vannitoas või rõdul muusikat kuulata, siis on multiroom sulle sobiv helilahendus. Veel sobivamaks muutub see siis, kui korteris või majas elab mitu inimest ja igaüks neist tahaks oma toas kuulata just talle meeldivat muusikat või jagada oma lugusid teistega.

Kõik, mida võiks algatuseks multiroom’ist teada

Lühidalt on multiroom lihtne lahendus, mis lubab muusikat üle koduse WiFi-võrgu juhtida ja vajab selleks seadmeid, mis mängivad muusikat võrku ühendatuna vastavalt sellele, kuidas neid juhitakse. Juhtimiseks sobib mobiiliäpp, samuti on võimalik virtuaalsetele assistentidele häälkäsklusi jagades panna mängima just sellised artistid ja lood, nagu ise tahad.

Kui aastaid tagasi võis multiroom-lahendusi kohata vaid luksuslikes villades ja suurtes korterites, siis nüüd saab selle endale paigaldada igaüks. Enam pole vaja üle maja ohtralt juhtmeid vedada ja võrku ühendatavad multiroom-seadmed ise ei maksa samuti enam tervet varandust, vaid on täiesti mõistliku hinnaga.

Paigaldamisega saab igaüks hakkama. Tuleb osta üks või mitu (aga mõistlik on osta juba mitu) multiroom-kõlarit, ühendada need võrku (sellega saab tavaliselt hakkama mobiiliäpp) ja ongi valmis. Heli saab tuua igasse ruumi, kuhu soovid, kasvõi vannituppa ja suurde tuppa, ning juhtida iga toa heli üle WiFi mugavalt ühest äpist, ilma et peaksid keerulist süsteemi ehitamata ja juhtmeid vedama.

Äpiga on võimalik ühendada ka näiteks teleri soundbar ehk ribakõlar, kui sellel on WiFi tugi olemas. Äppi saavad kasutada kõik pereliikmed oma nutiseadmetest. Millist rakendust kasutada, sõltub juba konkreetsest tootjast. Kasutusjuhendis on tavaliselt kirjas, kas vaja läheb tootja enda rakendust või sobib mõni universaalne tarkvara.

Seadmed, mis sobivad hästi multiroom-lahendusse

Multiroom-võrku saab ühendada juhtmevabasid kõlareid, nutikõlareid, teleri ribakõlareid, ressiivereid, stereovõimendeid ja võrgustriimereid. On ka lahendusi, mis teevad sinu tavalisest kõlarist võrguvõimekusega seadme, näiteks on selliseks lisaseadmeks Bose SoundTouch.

Sel juhul ei pea oma kvaliteetset helitehnikat välja vahetama, vaid saab lisada olemasoleva varustuse uude süsteemi.

Siin on viis vingeimat seadet, mis sobiksid hästi kodusesse multiroom-lahendusse.

Sonos One on Google Assistantiga ühilduv nutikõlar, mis töötab üle WiFi ja mida saab juhtida häälkäsklustega. Kui alustad oma lauset sõnadega „Hey Google”, saad juhtida muusikat kõigis ruumides – kas panna see mängima, peatada, minna edasi järgmise loo peale või valida, millisest allikast muusika tuleb.

Sonos One on mõistlikult väike ja selle suuruse juures väga hea heliga, mis virtuaalassistente toetavate pisikeste kõlarite juures pole just sage nähtus. Üle WiFi on võimalik ühendada ka teisi kõlareid ja neid juhtida. Lisaks on see kõlar niiskuskindla korpusega, seega võib selle paigutada ka vannituppa või sauna eesruumi. Muusikat võid mängida kõigist levinud striiminguteenustest, nagu Spotify, YouTube Music, Pandora, TuneIn jne.

Sonos Play 5 pakub võimsamat heli ja sobib kodus näiteks põhikõlariks suuremasse tuppa. Seadmes on kolm eraldi bassikõlarit, mis annavad sügava ja tugeva bassi, ning kui soovid ruumilist heli, saad teise samasuguse kõlari panna teise toanurka stereoheli mängima. Kõik seadmed ei pea aga WiFi-võrgus olema. Multiroom-võrgus töötamiseks sobib ka traditsiooniline kaabliga LAN-võrk. Mõnikord WiFi igale poole ei ulatugi. Kui eelistad kasutada kaablit, siis Sonos Play 5 toetab ka LAN-i.

Sonos Soundbar ARC võib töötada nii teleri võimsa ribakõlarina kui ka kodusest multiroom-võrgust juhituna. Tegemist on Apple Airplay, Google Assistanti ja Amazon Alexa toega nutika kõlariga, mida saab ka häälkäsklustega juhtida. Ribakõlari kvaliteet on hea nii filmide, muusika kui ka mängude jaoks, toetades muu hulgas ka Dolby Atmose 3D-heli (selleks on vaja eARC-toega telerit). Soundbar ARC on võimsa bassiga ning võimendab inimkõne selgeks ja arusaadavaks. Kui teler on välja lülitatud, ei seisa nutikas ribakõlar niisama, vaid seda saab kasutada teistest allikatest muusika kuulamiseks, näiteks tuntud teenustest striimimiseks.

Bowers & Wilkins Formation Flex on aga maailma kiireim multiroom-kõlar. Paljude kõlaritega võrgus tekivad paratamatult viivitused ja kui need on liiga pikad, hakkab kostma ebameeldiv kaja. Formation Flex hoiab aga viivituse ühe millisekundi piires, mida inimkõrv enam ei taju. Seega pole muret, et sellest tekiksid ebameeldivad moonutused.

Bowers & Wilkinsi kõlarid on stiilsed ja omapärase reljeefiga, Formation Flex lisaks ka silindrilise kujuga, levitades heli ühtlaselt igas suunas. Selle välimuse ja heliomaduste tõttu võib kõlari kodus silmatorkavasse kohta paigutada. 96- või 24-bitist kvaliteetset heli saab striimida nii üksikusse, stereopaari ühendatud kui ka multiroom-süsteemis töötavasse kõlarisse või kõlaritesse. Klaasfiiberkoonus tagab kõrgemate sageduste selge esituse ja bassielement madalamate sageduste sügava esiletoomise.

Formation Flex toetab Apple AirPlay 2, Spotify Connecti ja Rooni teenuseid ning on ka otse mobiilist Bluetoothiga ühendatav.

Bose Homespeaker 300 on multiroom-kõlar, mille võib samuti panna kodus kesksele kohale, sest oma ümara kujuga levitab see heli 360 kraadi ulatuses. Häälkäsklustega saad kiirelt oma lemmikmuusika mängima panna (toetatud on Google Assistant ja Amazon Alexa), juhtimine on võimalik mobiiliäpist või kõlari peal asuvate puutenuppudega. Bose kõlar toetab Spotify, Amazoni ja Apple’i, Deezeri, Pandora jt striiminguteenuseid, muidugi saab üle võrgu mängida ka ükskõik mida oma nutiseadmetest.

Kõlarit ja kõlareid saab juhtida mobiiliäpiga ja lisada võib erinevaid kasutajaid, kellest igaüks saab muusikat suunata just endale sobivasse tuppa.

Kus saab tooteid vaadata ja testida?

Kõiki neid seadmeid saab proovida Endla 16 või T1 kaupluses (vaata e-poes toote all olevat saadavust), kus asjatundjad annavad lähemalt nõu multiroom’i kasutamisvõimaluste kohta. Võimalik on ka mugavalt kodust osta, kasutades selleks Miterassa e-poodi. Kaup tuuakse üle Eesti kohale tasuta. Kui vajad spetsialisti abi, võta ühendust aadressil kaido@miterassa.ee, et saaks konkreetsemalt lahendusi soovitada ja teha pakkumise. Soovi korral tuleb spetsialist paigaldama, ühendades kõlarid äpiga. Kuni 9. novembrini 2020 toimub Miterassa e-poes ja Endla ning T1 kauplustes allahindluskampaania, mille valikust leiad nii Sony, Bose, Sonose, Bowers & Wilkinsi kui ka Bang & Olufseni WiFi-kõlareid ja soundbar’e. Vaata kampaaniatooteid SIIT.

Miterassa pakub erinevaid audio- ja videolahendusi nii era- kui ka ärikliendile. Kauaaegsed kogemused on olemas üldheli, ekraanide ja ka audio-video erilahenduste paigaldamises mitmetesse spaadesse, restoranidesse, hotellidesse, samuti eramajadesse ja -saunadesse. Vaata lisa Miterassa teenuste kohta.