Milliseks kujunes Soome majanduslanguse number?

Esialgsetel andmetel langes Soome majandus teises kvartalis aastaga 4,9 protsenti, kirjutab Yle.fi.

Majanduse paranemine algas juunis, prognoosis Handelsbankeni peaökonomist Timo Hirvonen.

Hirvoneni sõnul oli Soome teise kvartali majanduslangus selgelt väiksem kui paljudes teistes Euroopa riikides, näiteks Rootsis.

Hirvonen märkis, et kuna nii Soomes kui maailmas hakkas majandus juunis paranema, on põhjust muuta Soome selle aasta majanduslanguse prognoosi positiivsemas suunas.

Ta märkis, et kuni aasta lõpuni on Soome majanduse kaalukaaleks ekspordiga toimuv. Kardetakse, et koroonaviiruse teine laine võib tuua kaasa tööstuskaupade nõudluse stagneerumise. Samal ajal võivad Soome ekspordiraskused kasvada.

Soome on saanud suhteliselt hästi hakkama, kuna tööstustellimused on pikaajalised ja seetõttu on Soome tööstustoodangu langus teistest riikidest tagasihoidlikum. Vanad tellimused hoiavad Soome tööstust ja eksporti töös, kuid uued tellimused on vähenenud.