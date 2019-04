Millisele Venemaa miljardärile kuulub Londonis kõige kallim kinnisvara?

Kõige kallim Londoni kinnisvara kuulub oligarh Roman Abramovitšile. 170 miljonit naela maksev maja asub miljardäride tänavana tuntud Kensington Palace Gardensis. Seal asub ka Venemaa saatkonnahoone.

Edetabelis on veel Abramovitšile kuuluvat kinnisvara: 557 m2 korterid, mille maksumus on 30 miljonit naela, parkimiskoha hind on 85 000 naela. Kinnisvara asub Abramovitšile kuuluva jalgpalliklubi Chelsea koduväljaku lähedal.

Teisel kohal on maailma ühe suurema väetisefirma Fosagro juhile Andrei Gurjevile kuuluv Witanhurst, mille väärtus on 150 miljonit naela. 2010. aastal kinnitasid Londoni võimud hoone ümberplaneeringu, mille valmimisel pidanuks hoone saama Buckhinghami palee järel Londoni teiseks suuremaks ehitiseks.

Reitingu 12.kohal on Gurjevi viiekorruseline penthouse St George Wharf Toweris, mille maksumus on 60 miljonit naela.

Edetabeli kolmas on riigi üks kallimaid mõisahooneid Park Place, mille maksumus on 150 miljonit naela. See kuulub Moskva panga endisele juhile Andei Borodinile. Praegu on kinnisvara arestitud, sest Tverski rajoonikohus otsustas, et hoone on ostetud Moskva panga raha eest