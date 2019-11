Millisest e-poest on turvaline osta?

E-ostlemine on aina igapäevasem, e-poodidest ostetakse kino- või teatripileteid, rõivaid, toitu, aga ka mööblit, ehitusmaterjale, saunu ja muudki. E-poodlemise eelis on paindlikkus: ostu saab sooritada ükskõik kus ja millal, vaja on üksnes arvutit või nutitelefoni. Kuidas aga ostutuhinas veenduda, et valitud veebipood on turvaline?

Ostjatele e-ostude tegemisel kindlustunde tagamiseks anname kriteeriumitele vastavatele e-poodidele välja „Turvalise ostukoha“ usaldusmärgist,“ selgitab Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät.

„Eestis ja maailmas on e-ostlemine kasvav trend, mis omakorda toob turule uusi veebipoode. Mitte kõik neist ei pruugi oma tegevuses lähtuda sajaprotsendiliselt kehtivast seadusandlusest ega arvestada tarbijate kõikide õigustega. See ei pruugi olla pahatahtlikkus, vaid teadmatus. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga koostöös tuvastasime suvel 500 e-poodi, kellest 50% rikuvad tarbijate seadusi. Peale selle on vaid 2–3% e-poode, kes on taotlenud „Turvalise ostukoha“ usaldusmärgist ning saanud selle enne nõutud muudatuste sisseviimist!

Ka pangad ja makselahenduste pakkujad kontrollivad e-poe osalist turvalisust: kas kasutatakse GDPR-i ehk isikuandmete kaitse seadust ja turvasertifikaate domeenil ning kas makselahendused on turvalised? Kuid siit edasi tuleb veel hunnik seadusi, mis on olulised just tarbija, mitte poodniku seisukohalt. Ka nii mõnigi suurem pank on käesoleval aastal esmalt soovitanud e-kauplejal taotleda „Turvalise ostukoha“ usaldusmärgist ja siis pöördunud nende poole edasiseks koostööks. Selline e-kaupmeeste tagasiside on ka meile tunnustuseks.

Niisiis peab e-pood „Turvalise ostukoha“ usaldusmärgise saamiseks lisaks pankade poolt nõutavale vastama nii Euroopa Liidu, Eesti Vabariigi kui ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti seadustele, mis reguleerivad ostuga seotud lepingu-, garantii-, tagastamis-, taganemis-, müügi- ja transporditingimusi. Nii ei pea ostja muretsema, kas kaupmees aktsepteerib 14-päevast tagastamisõigust, kannab kauba tagastamisel kogu raha tagasi või kuvab kõiki vajalikke linke ja blankette jpm. Peale selle võib olla kindel, et „Turvalise ostukoha“ usaldusmärgisega ettevõtted ei ole tarbijakaitseameti „mustas nimekirjas“,“ kinnitab liidu tegevjuht. Teeme koostööd ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga, kellega kooskõlastame märgise saaja mustas nimekirjas mitteolemise ning eemaldame märgise, kui aasta jooksul laekub tarbijatelt meile või tarbijakaitseametile vähemalt kaks lahendamata probleemi, seaduserikkumist vm.

Märgis annab ostjale kindlustunde

Eesti ühe suurima e-poe hansapost.ee juhi Taavi Rajuri hinnangul on „Turvalise ostukoha“ usaldusmärgise omamine kahtlemata oluline nii tarbijale kui ka e-poele. „Märgise taotlemisel ja selle saamisel võime kindlad olla, et meie e-pood täidab kõiki turvalisuse nõudeid ning vastab e-kauplemisele kehtestatud seadustele. Teisest küljest annab see turvatunde ka ostjale, kes saab olla kindel, et meie e-poest tellides on kõik tema õigused alati kaitstud,“ lisab ta.

„Turvalise ostukoha“ usaldusmärgise saanud e-poed on kohustatud kuvama märgist e-poe esilehel, et see oleks ostjatele lihtsasti leitav. Logo peab olema lingitud ka Eesti E-kaubanduse Liidu lehele, kust ostja saab kontrollida, kas e-pood on ikka nimekirja kantud ja omab õigust märgise kandmiseks. Märgist saavad taotleda Eesti E-kaubanduse Liitu kuuluvad veebipoed, mis on tegutsenud vähemalt ühe aasta. Ja märgise ehtsust saab tarbija alati kontrollida E-kaubanduse Liidu kodulehelt või e-poe esilehelt ja selle edasilingitavust E-kaubanduse Liidu kodulehele.

Usaldusmärgist kannab Eestis hetkel 112 e-poodi, mis seatud tingimustele vastavad. E-poode kontrollitakse pisteliselt ka pärast märgise saamist. Millised Eesti e-poed „Turvalise ostukoha“ usaldusmärgist kannavad, vaata Eesti E-kaubanduse Liidu kodulehelt.

Turvalist e-ostlemist!