Millist palka Lidl töötajatele pakub?

Läti Delfi kirjutab, et töötajatele lubatakse palgaks 5,4-6 eurot tunnis. See tähendab, et 8-tunnise tööpäeva eset võib palk olla 821-1104 eurot kuus.

Lidl plaanib avada kuus poodi Riias ning veel ühe poe kaupa erinevates Läti linnades.

Osa ametikohti on Lidl Latvijas juba täidetud. Nii on firmas ametis juba kõrgem juhtkond, kaupluste juhatajad, piirkondlikud juhid ja nüüd on alustatud kaupluste ning ladude töötajate otsinguid.