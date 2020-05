Milliste sihtkohtadega ühenduste taastamine on Tallinna Lennujaama jaoks praegu olulisima tähtsusega?

„Kindlasti hakkavad piirangute vähenedes lennufirmad järk-järgult liine taastama ja seda näeme igapäevaselt lennufirmadega suheldes, et huvi ja valmidus liine taastada on olemas,” ütles Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe. Tema kinnitusel teeb ettevõte kõik endast oleneva, et liinivõrku taastada.

„Meie prioriteediks on taastada ühendused olulisemate sõlmjaamadega nagu Helsinki, Frankfurt, Riia, Stockholm, Varssavi ning ärireisijate jaoks oluliste sihtjaamadega nagu London ja Brüssel ning seejärel tulevad turismisihtkohad,” lisas Pärgmäe.

Tema sõnul sõltub palju siiski riigipiiride ja piirangute leevendamisest, sest tšarterreiside algamine sõltub sihtriigi piirangu leevendamisetest. „Lähema kahe kuu jooksul näeme Tallinnas taas rohkem erinevaid lennufirmasid ja aasta lõpuks hakkab sihtkohtade arv vaikselt lähenema eelmise aasta arvudele, kuid sagedused jäävad tagasihoidlikumaks,” tõdes Pärgmäe.

Ta märkis, et väga palju hakkab sõltuma Eesti inimeste endi nõudlusest. „Loodame siiralt, et epidemioloogiline olukord Euroopas paraneb jõudsalt ning inimesed hakkavad tasapisi ja mõistlikult taas reisima,” lausus Tallinna Lennujaama kommertsjuht.

Lõppeva nädala alul oli Tallinna lennujaamast võimalik lennata Lufthansaga neli korda nädalas Frankfurti, Finnairiga igapäevaselt kaks korda Helsingisse, AirBalticuga iga päev Riiga, Vilniusse ja Amsterdami, kolmel päeval nädalas Kopenhaagenisse ning kahel päeval Oslosse. Lisaks sõidab igapäevaselt Tallinna ja Kuressaare ning Tallinna ja Kärdla vahet Transaviabaltika.

Uuest nädalast lisandub veel kolm lennuliini. AirBaltic hakkab 1. juunist lendama kolm korda nädalas Pariisi, 2. juunist kolm korda nädalas Viini ning 4. juunist kaks korda nädalas Berliini.

Ungari odavlennufirma Wizzair on öelnud, et alustab lähikuudel lendamist Tallinnast Kiievisse ja Khuthaisisse ning avab juulis otselennud Viini, Lvivi ja Harkivisse. Alates 18. juulist hakkab lennufirma kaks korda nädalas lendama ka Milano Malpensa lennujaama.