Millistel ametikohtadel on palk kasvanud kõige enam?

Palgainfo Agentuuri juhi Kadri Seederi sõnul mõjutas aasta algusest kasvanud alampalk iga viienda töötaja (20%) töötasusid. „Töötajate töötasude muutuste analüüs näitab selgelt, et 1. kvartiil ehk piir, millest 25% töötajatest teenivad vähem ja 75% rohkem, on kiirelt kasvanud ja seega on madalama palgaga töötajad tunnetanud palgatõusu,“ kommenteeris Kadri Seeder. Samuti lisas Seeder, et palgakasv tuleneb loomulikult ka ettevõtete majandustulemuste kasvust ja ühes sellega kasvanud töötajate tulemustasudest.

Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt lisas palgatrende kommenteerides, et paljude levinud ametikohtade täitmiseks tuleb tööandjatel töötajaid sisuliselt ka konkurentidelt üle osta, kuna tööturul napib sobivat vaba tööjõudu. „Üleostmise oht on praegusel ajal suurim müügi-, transpordi- ja infotehnoloogia sektorites, kus leidub suur valik tööpakkumisi ning tööandjate avalik palgapakkumine on keskmisest brutopalgast märksa kõrgemal. Näiteks meelitatakse arendajaid tööpakkumistega, kus palk ulatub keskmiselt 4260 euroni ja müügiesindajatel 2989 euroni.“

„Ka sõiduautojuhtidele ja kokkadele pakutavad palgad tööpakkumistel ulatuvad kuni 60% kõrgemale kui keskmine brutokuupalk, mistõttu tuleb tööandjatel jälgida, et nende töötajate palgatasemed püsiksid konkurentsivõimelistena,“ lisas Henry Auväärt.