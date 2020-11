Milrem Robotics esitles Itaalia armeele autonoomset mehitamata sõidukit

MIFIK võimaldab THeMISel, ent ka teistel mehitamata või mehitatud sõidukitel, teatud ülesandeid iseseisvalt täita, näiteks maastikul määratud punktide vahel navigeerida ning tuvastada ja vältida takistusi. Samuti järgneda iseseisvalt inimesele või sõidukile.

Autonoomsed maismaasõidukid on kaitsevaldkonnas võrdlemisi uus võimekus, kuna navigatsioon väljaspool linnakeskkonda on eriti keeruline: puuduvad kokkuleppelised märgid ning soodsad tingimused sõitmiseks (teede võrgustik, pinnas jm). Lisaks autonoomsuse esitlusele lansseeris ettevõte ka uue programmi - Intelligentsete Süsteemide Rakendamise Analüüs ja Hindamine (ing k Intelligent Systems Implementation Analysis and Assessment ehk IS-IA²). Programmi käigus analüüsitakse kaitsevägede võimelünkasid, pakutakse nutika tehnoloogia abil lahendusi nende täitmiseks ning aidatakse koos kohaliku tööstusega need tehnoloogiad edukalt kasutusele võtta. „IS-IA² toetab intelligentsete ja robootikasüsteemide rakendamist kaitsevägedes alustades esialgsest võime analüüsist ja tegevuste planeerimistest kuni täieliku rakendamise ja rakendamisjärgse analüüsini," selgitas Milrem Robotics'i kaitseuuringute ja -arendusprogrammide direktor, reservkapten Jüri Pajuste. "Milrem Robotics'il on aastatepikkune kogemus robootika ja autonoomset süsteemide eksperimentide läbiviimise ja nendega seotud süsteemide integreerimise alal, tänu millele oleme täiuslik tehnoloogiapartner kaitsevägede võimekuste suurendamiseks," lisas ta. Milrem Robotics on Euroopa juhtiv robootika ning autonoomsete süsteemide arendaja. Ettevõtte esimest toodet THeMIS on müüdud üheksasse riiki, millest seitse on NATO liikmesriigid, sh Holland, Norra, Suurbritannia ja Ameerika Ühendriigid. Ettevõtte lansseeris hiljuti oma uue toote - mehhaniseeritud üksuste toetuseks mõeldud mehitamata lahingumasina Type-X. Lisaks sõidukitele teostab Milrem Robotics ka süsteemiintegratsiooni (erinevad sensorid, autonoomsus, relvasüsteemid jne). Ettevõte juhib ka Euroopa kaitsetööstuse arendamise programmi (European Defence Industrial Development Programme, EDIDP) projekti iMUGS (Integrated Modular Unmanned Ground System), mille raames arendatakse välja mehitamata maismaasõiduk koos juhtimissüsteemi, küberturvalisuse lahenduse ning integreeritud sensorvõrgustikuga. Süsteemi esialgsed kasutusfunktsioonid on seotud olukorrateadlikkuse parandamisega lahinguväljal ning üksuste manööver- ja transpordivõime tõstmisega.