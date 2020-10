Mindvalley looja: koroonapandeemia on parim asi, mis minuga viimastel aastatel on juhtunud

Ligi 100 miljoni dollarilise aastakäibega üleilmse koolitusfirma Mindvalley asutaja ja juht kolis sel suvel alaliselt Tallinnasse elama ning tal on Eestiga suured plaanid.

Lakhiani elumuutva otsuse taga on kolm peamist põhjust. Mis need põhjused on, mida ta arvab Eestis ja maailmas praegu toimuvast ja lõpuks, millised suured ja ambitsioonikad plaanid tal meie väikese riigiga tulevikus on?