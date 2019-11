Ministeerium selgitab hotellikülastajate andmete politseile saatmist: infot kogutakse ka praegu, politsei külastajate andmeid ühekaupa lugeda ei saa

Laaster selgitas, et külastajad ei hakka muudatuse kohaselt ühtegi täiendavat infot enda kohta andma, võrreldes sellega, mis nad täna majutusasutusse sisse registreerides paberil annavad, pigem jääb neid välju isegi vähemaks. Edaspidi loetakse paberi asemel andmed otse ID-kaardilt maha, ehk seal ei ole ühtegi andmekoosseisu, mida tegelikult riik juba täna ID kaarti väljastades ei teaks.

Täna säilitavad majutusasutused majutatute andmeid paberil. „Loomulikult eeldame, et hotellid peavad kinni andmekaitse reeglitest ja paberil registreerimislehed on kaitstud selliselt, et hotellitöötajad neid niisama vaatama ei pääse, aga riik siin garantiid anda ei saa,“ märkis Laaster, lisades, et ka täna saab politsei minna kahtluse korral hotelli ja vaadata läbi paberil registreeringuid, et tagaotsitavaid tuvastada.

Ta möönis, et täna eeldab see, et PPA lappab kõik need paberid füüsilisel kujul läbi. „Edaspidi hotellides külastajate andmeid paberil ei ole ja eelnõu eesmärk ongi pigem kogu külastajate andmete kogumise süsteem nii turvalisemaks kui ka mugavamaks muuta,“ kinnitas ta.