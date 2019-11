Ministeerium tuli välja ettepanekutega krüptorahade reguleerimiseks Eestis

„Eestis kaasatakse üha rohkem kapitali läbi uuenduslike tehnoloogiliste lahenduste ja sageli põhinevad need tehnoloogiad krüptograafial. Sellisel viisil kapitali kaasamine on üldjuhul aga reguleerimata ja investorite õigused ei ole piisavalt kaitstud,“ ütles rahandusministeeriumi asekantsler Märten Ross. Seepärast on ministeerium ka vastava algatusega välja tulnud.

Mudelit, mille puhul ettevõtja kaasab investeeringuid mõnes ametlikus valuutas või virtuaalvääringus ning väljastab selle vastu näiteks plokiahelas kirjendatud ühikuid ehk inglise keeles tokeneid, nimetatakse erinevate terminitega. Tinglikult võib selliseid uusi vara liike nimetada krüpotvaradeks.

Eesti on koht, kus tõenäoliselt tunnustatud e-riigi ja positiivse IT-riigi kuvandi tõttu ka mitmed välismaised krüpotavarasid vahendavad isikud on oma tegevuse registreerinud.

Uus tehnoloogia võib investoritel ja ettevõtetel kapitali vahendamist küll hõlbustada, kuid sellega on seotud ka erinevad riskid. Näiteks tarbijatele ja investoritele võib reeglite puudumisega kaasneda pettuse oht. Lisaks võivad eksisteerida ka rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskid, kuna krüptovarad võivad võimaldada väärtust üle kanda osapooli identifitseerimata.

Rahandusministeeriumi väljatöötatud krüptovarade regulatsiooni konsultatsioonidokumendis ehk väljatöötamiskavatsuses keskendutakse järgmisele: