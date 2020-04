Ministeeriumi kantsler rääkis plaanist luua uusi Kredexi teenuseid. Kellel tekib lootus abi saada?

Ando Leppiman tõi välja, et Kredexi laenumeetmete 550 miljoni eurosest mahust oli eelmise nädala neljapäevaks kulunud juba 192 miljonit, kuid käenduste osas vaid 23 miljonit. Ta nentis, et just viimaste maht hakkab lähiajal tugevalt kasvama, sest pangad veel alles seavad oma regesid paika.

Olulise uue infona tõi ta aga välja, et Kredex kaalub uute teenuste juurutamist. Üheks neist on käendus uutele väikelaenudele, mis on suunatud mikro- ja väikeettevõtetele. Siis on plaanis tulla välja ka turismi ja toitlustuse valdkonna laenumeetmega, mis peaks täiendama EASi 25 miljoni eurost potti. Kui EAS jagab otsetoetusi, siis Kredexi meede käiks läbi pankade.

"Kaks teenust on plaanis veel luua. Riiklikult olulistele objektidele ja ettevõtetele," tõi ta välja. Leppimann ei täpsustanud uute teenuste võimalikku maksumust, sest tegemist on valitsuse poolt veel kinnitamata ja erinevate osapooltega läbiräägitavate variantidega.

Riigiosaluse ostmiste kohta ütles kantsler, et kaalutakse nii era- kui riigi osalusega ettevõtteid. Esimeste puhul saab rääkida näiteks aktsiate ostmisest, teise puhul aktsiakapitali suurendamisest.