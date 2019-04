Ministeeriumi muutunud rahajagamise kord jätab ääremaad rahata

Maakondlike arenguprojektide toetamiseks loodud programmist jagatakse üle Eesti välja 5 miljonit eurot, millest Läänemaa peaks saama ligi 300 000 eurot. Toetusraha jagamisel on esimest korda aluseks võetud valem, et 60 protsenti rahast jagatakse maakondade vahel võrdselt, 40 protsenti aga vastavalt rahvaarvule.

Kuigi rahandusministeeriumi hinnangul on selline rahajagamise kord õiglane, on sihtasutuse Läänemaa tegevjuht Anu Kikas on seisukohal, et sellise metoodikaga saab maakond arendusraha vähem, kui võiks. SA Läänemaa nõukogu liige ja Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmuse märkis, et 5 miljonit on liiga väike summa selleks, et üldse midagi arendada

Loe pikemalt Lääne Elust.