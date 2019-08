Ministeeriumid vaidlevad Levira müümise üle

Tallinna teletorn Foto: Rauno Volmar

Levira on riigile kuuluv äriühingutest ainus, mille mullust tegevust hinnati mitterahuldavaks. Digiteenuseid pakkuva ettevõtte tulevik on praegu lahtine, sest Levira valitseja rahandusministeerium soovib ettevõtet müüa, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on aga seisukohal, et riik peaks enamusosaluse Leviras säilitama.