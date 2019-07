Ministeeriumidel on Vesterbacka plaanide suhtes mitmeid kahtlusi

Vesterbacka ettevõtte Finest Bay Area Development teatel võtaks ehitustööd aega kuus aastat ning selles osaleks aastas 20 000 inimest.

Vesterbacka sõnul soovib ta tunneli tööle saada juba 2024. aasta lõpus.

Eestis on vaja tunneliprojektiga jätkamiseks kehtestada riigi eriplaneering ning seda protsessi juhib riigihalduse minister Jaak Aab.

Aabi sõnul on enamik asjassepuutuvaid ministeeriumeid Finest Bay Area Development esitatud dokumentidega tutvunud ning oma hinnangu arendaja plaanidele andnud.

"Mõningate ministeeriumite kirjadest on näha, et tahetakse täiendavaid andmeid arendajalt. Kui on kõik kirjad käes, siis saame otsustada, kas küsime lisaandmeid või läheb arutelu valitsuskabinetti, et näha, kas kõik eeldused on täidetud, et eriplaneeringut algatada. Momendil ei ole konkreetset otsust tehtud," ütles Aab.

Aabi sõnul võib siiski praegu juba öelda, et mõne ministeeriumi hinnangul on arendaja poolt esitatud andmetes lünki.

