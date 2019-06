Minister Aas: eemaldame Narva jaamadele seatud kunstlikud piirangud

Saame aru, et uuema info puudumisel hindavad turuosalised selle muutuse mõju vana toetusskeemi tingimuste pealt. Meil ei ole kindlasti plaanis maksta senisega sarnast toetusmäära. Toetusmäär selgub vähempakkumisel ja räägime kordades väiksemast määrast kui senine 53,7 €/MWh. Lisaks seatakse toetatavale kogusele konkreetne mahupiirang, mida eelmisel toetusskeemil ei olnud. Ka toetusperioodi puhul ei räägi me senisest 12 aastast, vaid palju lühemast perioodist (tõenäoliselt aastane periood).

Need meetmed tagavad, et mõju hakkepuidu hinnale on minimaalne. Energeetikas kasutatava hakke puhul on tegemist väheväärtusliku jäätmepuiduga, mis ei konkureeri tööstuses kasutatava materjaliga. Veelgi enam, kuna puiduturg on vähemalt regionaalne, on võimalik osa vajalikust puidust osta ka Eestist väljapoolt. See ei peaks küll olema eesmärk omaette. Kõik need aspektid soovime lähiajal seotud osapooltega läbi arutada. Koostame praegu eelnõud. Kohe, kui see valmis, alustame konsultatsioonidega.

Muudatuse abil saame eemaldada Narva elektrijaamadele rakendatud kunstlikud konkurentsipiiranguid. Lisaks on biomassi koospõletamine väga hea võimalus Eesti taastuvenergia eesmärke täita ning oluliselt vähendada Eesti elektritootmise süsinikuheidet. Samal ajal tagame, et meie elektri varustuskindlusesse panustavad suuremal määral Eestis paiknevad elektrijaamad.