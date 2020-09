Minister Aas küsib politsei peadirektorilt Nordica lennuohutusaudiitoritele karantiinierandit

Alates eriolukorra algusest on eritaotluste esitamise arv jäänud samasse suurusjärku. Augustikuus esitati PPA-le 3255 eritaotlust.

Eesti rahvusliku lennufirma Nordica kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ütles Ärilehele, et tegu on regulaarse, rahvusvahelise lennundusorganisatsiooni IATA poolt läbiviidava ohutusauditiga, mis viiakse läbi lennufirmas Xfly.

Vajalik lendude jätkamiseks Rootsis

Xfly (ärinimega Regional Jet OÜ) on siis Nordica tütarettevõte, mis osutab lennuteenuseid paljudele klientidele sh ka Nordicale endale. „Xfly opereerib täna ühte Nordica liini Rootsis ja mitmeid liine lennufirmale SAS ja auditi läbiviimine on eelduseks lennutegevuse jätkamisel,” selgitas Uibo.

Küsimuse peale, millal võiks Nordica lennud Tallinna lennujaamast alata – selleks plaanib ju riik lennufirmale 30-miljonilist rahasüsti –, ütles Uibo, et keset kestvat kriisi on keeruline öelda, millisel hetkel on majanduslikult otstarbekas Eesti lennufirmal omal riskil Tallinnast liine avada.

„Jälgides reaalset statistikat, siis näeme, et reisijavood on kukkunud kuni 90 protsenti. See tähendaks esimesest lennust garanteeritud kahjumi teenimist, ja seda soovib riiklik lennufirma kindlasti vältida. Küsitud ajaraami üle otsustab täna kahjuks maailmas leviv koroonaviirus,” sõnas Nordica kommunikatsioonijuht.