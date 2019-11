Minister inimeste säästmisharjumuste uuringust: raha kogumiseks tuleb teha muudatusi oma sissetulekutes

„Kogumise ja eelarvestamisega mitte tegelevate inimeste puhul on probleem eelkõige väike sissetulek, mida ei muuda mitte ainult eelarve pidamisega, vaid otsusega teha muudatusi oma sissetulekutes - minna ümberõppele või otsida uus töö," ütles rahandusminister Martin Helme. „Samas arvestuse pidamine oma tulude ja kulude üle on vajalik lähtepunkt, et elada vastavalt oma võimalustele ning olla valmis ootamatuteks kulutusteks. Ja see on oluline igasuguse palgataseme juures."

Ühel või teisel moel on säästmisega tegelenud 69%, samas 31% elanikest ei pane üldse raha kõrvale. See näitaja väheneb aastatega, kuid muutus on aeglane - 2015. aastal oli see 35% vastanutest. Endiselt on sagedasim säästmise viis raha kogumine jooksvale arvelduskontole (42%), millele järgneb sularaha hoiustamine (28%). Investeerimisvõimalusi kasutatakse endiselt suhteliselt vähe, kokku vaid 13% elanikest, sh aktsiaid või osakuid omab 4%.

Peamise sissetulekuallika kaotamisel tuleks toime kuni üks kuu kolmandik ehk 27% elanikest, sh 10% saaks hakkama vähem kui ühe nädala. Võrreldes eelmise uuringu tulemustega jätkub suuremal hulgal inimestel reserve pikemaks ajaks, sh üle 3 kuu saaks hakkama 39% (varasemalt 32%) vastanutest. Olukorda, kus inimese jooksvad sissetulekud ei kata tema kulusid, on viimase 12 kuu jooksul ette tulnud pea kolmandikul elanikest (31%).

Pooled inimesed on pensionipõlve suhtes ebakindlad

Ligi pooled ehk 48% on oma pensionipõlve suhtes ebakindlad ega tea, kas saavad rahaliselt hakkama. Vaid 21% oli kindel või täiesti kindel, et pensionipõlveks on rahaasjad hästi planeeritud, sh 14% polnud sellist plaani olemaski. Teavet nii pensioni kui muude finantsteemade kohta saadakse peamiselt sõpradelt-tuttavatelt (34%) ja pangakontorist või teenusepakkujate juurest (33%).

„Praegu on toimumas suured muudatused pensioni kogumises, seega on õige aeg planeerida pikaaegset rahakogumist," ütles Helme. „Soovitan üle vaadata oma sissetulekud, väljaminekud ja pensionikonto seis ning tutvuda erinevate võimalustega kogumiseks ja investeerimiseks. Iga tulevikku vaatav inimene peaks põhjalikult läbi mõtlema, milliseid valikuid ta teeb, kuidas kogub vajalikku infot ja kui palju kasutab ekspertide abi oma säästude kogumiseks."

Eesti elanikud ise näevad vajadust oma rahatarkuse parandamisel. Oma teadmiste taset rahaasjus hindab kõrgeks 17% elanikest. Keskmiseks hindab selle 60% ning madalaks 20%. Keskmisest kõrgemaks peavad oma taset nooremad, kõrgharidusega inimesed, ettevõtjad, suurema sissetulekuga ja Tallinnas elavad inimesed.