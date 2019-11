Minister Karu rotijuhtumist: olukord on küll lubamatu, aga looduse vastu ei saa

Tanel Saarmann reporter RUS

President nimetas ametisse uue väliskaubandus- ja IT-ministri Kaimar Karu Foto: Rauno Volmar

Eile õhtul juhtus kentsakas ent mõtlemapanev seik, kui rotid suutsid üht kaablit sel moel järada, et pikaks ajaks olid maas mõned väga tähtsad e-teenused. Näiteks digiretseptide süsteem. Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu ütles eilset sündmust kommenteerides, et koostöös RIA-ga püütakse leida vahendid, tegemaks ära viimased investeeringud, et süsteeme dubleerida.