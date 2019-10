Minister Kiik Luksemburgis: heaolumajandus toetab tulevikutööd

Heaolumajanduse järelduste keskmes on inimeste heaolu väärtustamine olulise majanduskapitalina. „Heaolu tagamiseks on oluline aidata kõigil, kuid eriti kehvemates oludes inimestel, jõuda neid huvitava töö või tegevuseni, toetades nii täienduskoolitust kui ümberõpet ning vajadusel aidata ka ravi- ja sotsiaalteenustega. Sellest võidab kogu ühiskond," tõdes sotsiaalminister Tanel Kiik ministrite kohtumise eel. Poliitikakujundamisel soovitatakse senisest enam arvestada heaolumajanduse põhimõtetega, mille osadeks on sotsiaalkaitse, sooline võrdõiguslikkus, tervishoid ning haridus ja täiendõpe.

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 100. aastapäeva puhul võetakse vastu tulevikutöö järeldused. Tuleviku tööturul vajalike oskuste omandamine on sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul väga oluline. Eesti on teinud selles vallas edusamme - oleme loonud tööturu ja oskuste prognoosisüsteemi ning ümber- ja täiendõppe võimalused töötajatele, kel on oht kaotada töö. Elukestvas õppes osaleb juba viiendik täiskasvanutest. „On väga oluline, et reageeriksime kiiresti tööturul toimuvatele muutustele ning riigina toetaksime oma inimesi ümber- ja täiendõppe võimalustega töötukassa kaudu. Tänu digitaalsetele vahenditele on õppimine veelgi lihtsam. Tööandjad võiksid enam toetada töötajaid nii formaalse kui ka mitteformaalse hariduse omandamisel."