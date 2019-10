Minister Kingo sai lõpuks Huawei asemel uue turvatud telefoni

Väliskaubandus- ja IT-minister Kert Kingo tunnistas 23. septembril telesaates "Laser", et kasutab endiselt Huawei nutitelefoni, ka töömeilide lugemiseks ja seda ilma kaheastmelise tuvastusnõudeta, mis sest, et firma on ülemaailmselt juba tükk aega suure kriitikatule all.

Telesaates "Laser" rääkis väliskaubandus- ja IT-minister Kert Kingo, et ta ei ole kiirustanud välja vahetama enda Huawei telefoni, sest on seda meelt, et ei peaks kogu aeg maksumaksja raha eest - "see on töötelefon ikkagi ministeeriumi valdkonnas" - neid kiireid otsuseid tegema. "Ega mul telefonis ei ole ka nii salajasi andmeid, mis eeldaks kõrgendatud salastatuse taset," rääkis Kingo.

Seda hoolimata asjaolust, et juba eelmise aasta lõpus teatas Eestis küberturvalisuse eest vastutav RIA ehk IT-ministri Kingo haldusalasse kuuluv Riigi infosüsteemi amet, et ei soovita enam riigiametis Huawei seadmeid kasutada. Niisamuti pole tal ka seatud kaheastmelist identimist (st et lisaks parooli teadmisele on vaja ligipääsu ka näiteks konto omaniku telefonile vms). "Mul on sõrmejäljelugeja ja mul on kood. Selles mõttes on küll 2-astmeline, aga mul ei ole mingit näotuvastust pandud peale."

Saatele järgnenud kriitika tulemusena vahetati ministri telefon välja.

Kingo asus ministriametisse 16. mail.