Minister Kingo valetas järjekordselt, nüüd ka riigikogu erikomisjonile

Eelmisel nädalal käis väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo selgitusi andmas riigikogu korruptsioonivastasele erikomisjonile tema nüüdseks endise poliitilise PR-nõuniku Viive Aasma väljaütlemiste kohta. Aasma, kes EAS-iga ise suhtekorraldushanke pärast kohut käib, süüdistas sotsiaalmeedia postituses EASi juhti korruptsiooni kinnimätsimises.

Erikomisjoni esimees, sotside liige Katri Raik (SDE) märkis riigikogu saadetud pressiteates, et minister Kingo kinnitas, et ta sai oma nõuniku sõnavõttudest teada alles erikomisjoni kirjast. "Nõuniku sõnavõtt oli aga toimunud kolm nädalat varem ja selline ajaline viivitus on kahetsusväärne," ütles Raik.

„Kingo märkis istungil, et poliitiline PR-nõunik lahkub töölt 18. oktoobril. See on sisuliselt hinnang tema nõuniku väljaütlemistele EASi ja selle juhi suhtes ajal, mil ise sama organisatsiooniga kohut käib."

Tegelikkuses sai aga minister oma nõuniku väljaütlemise kohta teada vahetult pärast Facebooki postituse ilmumist, st postituse tegemisele järgnenud hommikul kui Ärileht saatis kommentaaripalve nii Aasmale kui Kingole. Kingo jättis küll asja kommenteerimata, kuid Aasma saadetud vastuses - ehk kogu meilivahetuses - oli minister Kingo adressaadireal kaasatud. Seega - minister oli teemaga kursis.

See tähendab, et Kingo valetas jälle, seekord siis riigikogu erikomisjonile.