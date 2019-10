Minister Mart Järvik enda eilsest pöördumisest: seadust peavad täitma nii kalatööstuse kui ka VTA juhid. Emotsionaalsuse toon ei oma tähtsust

Minister ei leidnud aega telefonivestluseks, kuid vastas lühidalt kirjalikele küsimustele.

Miks otsustasite M.V. Wooli kaitseks välja astuda?

Pressiteade oli mõeldud selleks, et olukorras, kus meedias liiguvad ebatäpsed väited, oli vaja selgust tuua. Väide, et Eesti kalatöötleja M.V. Wooli tooted on põhjustanud Eestis inimeste surma, ei ole kinnitust leidnud.

M.V. Wooli kalatööstusest võetud proovidest ei ole piirnorme ületavaid tulemusi leitud.

Mida ütlete neile inimestele, kes kahtlustavad, et emotsionaalse avalduse taga võiksid olla mingid varjatud ja kahtlased suhted ettevõtte või omanikega?

Minu esimene kohtumine Mati Vetevooluga toimus läinud suvel, igasugused varasemad suhted nii tema, kui tema ettevõttega mul puuduvad.



Kas tagantjärele tundub, et avaldus oli liialt emotsionaalne, kui süüdistasite VTA ametnikke?

Maaeluministrina on minu jaoks tähtis nii rahvatervis kui ka Eesti toiduainetetööstuse, sh kalatööstuse usaldusväärsus ja käekäik. Seadust peavad täitma nii kalatööstuse kui ka VTA juhid. Emotsionaalsuse toon ei oma antud juhul tähtsust.