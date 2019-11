Ministrid arutasid Aidu tuulepargi teemat

„Kutsusin kokku tuuleenergiaga tegelevad riigiasutused ja ettevõtted, et ühise laua taga leida koostöövõimalused tuuleenergia tootmiseks ning lahenduse seoses Aidu tuulepargi probleemidega,“ ütles rahandusminister Martin Helme. „See on üks võimalus panustada sellesse, et Eesti oleks aastal 2050 kliimaneutraalne.“

Kohtumisel käsitleti ka Aidu tuulepargi mõjuanalüüsi rahvusvahelist eksperthinnangut, mida esitlesid ettevõtte omanikud. Mõjuanalüüsi eesmärk oli võrrelda kaitseministeeriumi varasemalt kooskõlastatud tuulikute mõju võrreldes Eleoni Aidu tuulepargi mõjudega Kellavere radarile. Analüüsi on tutvustatud ka kaitseministeeriumile.

„Tuuleenergia tootmine annab võimaluse laiendada riigi taastuvenergia portfelli, kuid teisalt peab olema tagatud töökindlus ka riiklikele tegevustele, mida hetkel tuuleenergia tootmine mõjutab,“ ütles Helme. „Rahandusministrina tahan nii aidata kui ära hoida ettevõtjate kulukaid nõudeid riigi vastu,“ lisas ta.

Reedesel kohtumisel osalesid väliskaubandus- ja IT-minister Kaimar Karu, Aidu tuuleparke esindavad Andres ja Oleg Sõnajalg, Lüganuse vallavanem Viktor Rauam ja ehitusnõunik Enno Saarmets ning Tallinna Tehnikaülikooli professor Jaan Järvik.

Varem on ministrid kohtunud Neugrundi tuulepargi esindajatega.